¿Qué pasó con el exesposo de Giovanna Andrade? La duda tras llanto en MasterChef

El emotivo llanto de Giovanna Andrade en MasterChef Celebrity Ecuador generó dudas sobre su exesposo,

Giovanna Andrade y Diego Azanza durante una sesión fotográfica realizada por este medio en 2010.

El estreno de MasterChef Celebrity Ecuador, el 18 de noviembre, no solo dejó ver el debut culinario de los famosos, sino también uno de los momentos más emotivos de la noche: el llanto de Giovanna Andrade.

La actriz ecuatoriana no pudo contener las lágrimas al dedicar su participación a “la memoria” y a su “mejor amigo y exesposo”, lo que generó confusión y especulaciones entre internautas que no conocían su situación sentimental.

Muchos usuarios en redes sociales incluso se preguntaron si el padre de sus hijos había fallecido, debido al tono emotivo con el que habló. Pero no es así.

La verdad: Giovanna Andrade está separada

Giovanna Andrade y el uruguayo Diego Azanza estuvieron casados 21 años, desde 2003, y tienen dos hijos en común. Su separación se dio a conocer públicamente en septiembre de 2024, cuando la actriz lo confesó en un podcast.

La actriz habló de un “momento muy difícil” en su vida personal y confirmó que su matrimonio había llegado a su fin. “El amor se transformó totalmente y estamos tomando una decisión, creo que una de las más duras de la vida. Por ahora estamos separados”, dijo en el videopodcast Divina Justicia.

A pesar del proceso, Andrade dejó claro que mantiene una relación sana y cercana con su exesposo.

“Somos mejores amigos y siempre vamos a ser familia. El mejor padre para mis hijos es Diego”, expresó.

¿Por qué habló de “memoria” en MasterChef?

Durante su debut en el reality, Giovanna Andrade dijo: “Siento que se lo dedico a esa memoria y también a mi excompañero, a mi mejor amigo con quien estuve 21 años casada”.

La mención a “una memoria” y el llanto intenso provocaron que muchos asumieran que su expareja había fallecido. Pero en realidad, la frase hacía referencia al episodio personal —no detallado en el programa— y no al estado de salud de Azanza.

El propio contexto de su separación y la carga emocional del momento explican su reacción.

Una historia de 21 años y un proceso de transición personal

Giovanna contó que empezó en la televisión a los 18 años, fue madre a los 19 y que eso no le dejó espacio para explorar una pasión que siempre tuvo: la cocina.

“Nunca tuve chance de hacer de la cocina mi escenario... Él siempre tenía un plato servido, con colores y mucho amor”, recordó.

La actriz de 'Yo vendo unos ojos negros', 'Rojo Carmesí' y 'El final del Paraíso' llega a MasterChef Celebrity Ecuador en un momento de reconstrucción personal, enfrentando una separación pero manteniendo una relación de amistad profunda con el padre de sus hijos.

