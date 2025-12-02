Soda Stereo en Quito: Todo sobre su concierto Ecos y precios de entradas

La preventa para el esperado concierto de Soda Stereo en Quito empieza el 3 de diciembre de 2025

La noticia que esperaban miles de fans en Ecuador se confirmó. La gira ‘Ecos’ de Soda Stereo tendrá una fecha única en Quito en mayo de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui. Este show, anunciado por la banda la noche del 30 de noviembre de 2025, promete un concepto revolucionario: Charly Alberti y Zeta Bosio en el escenario, acompañados por la voz y la guitarra del legendario Gustavo Cerati, gracias a una innovadora propuesta tecnológica.

La banda fue clara en su comunicado: "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia". Este planteamiento redefine el concepto de reunión y establece un precedente en la música latinoamericana.

El concepto ‘Ecos’: Tecnología y su carrera en vivo

‘Ecos’ no presenta sustitutos. El espectáculo se construye sobre los registros originales de voz y guitarra de Gustavo Cerati, extraídos y restaurados de las grabaciones de las giras de 1997 (‘Sueño Stereo’) y 2007 (‘Me Verás Volver’). Estos audios se integrarán con la interpretación en vivo de Alberti y Bosio mediante una puesta en escena audiovisual de última generación, con pantallas inmersivas, sonido envolvente y proyecciones diseñadas para generar la sensación de presencia.

“Imagina estar en un recital de Soda Stereo y escuchar de nuevo la voz de Gustavo Cerati llenando estadios. Eso pasará en 2026”, describe la producción. El objetivo es recrear la energía y la química del trío original en un formato que combina nostalgia con innovación.

Setlist de la gira Me Verás Volver

¿Será que se manejarán con el mismo Setlist de las giras pasadas? Para que no te falte corear ni una en mayo. Este fue el repertorio que manejaron en 2007

Juego de seducción

Tele-Ka

Imágenes retro

Hombre al agua

En la ciudad de la furia

Picnic en el 4°B

Zoom

Cuando pase el temblor

Final caja negra

Trátame suavemente

El rito

Sobredosis de TV

Danza rota

Persiana americana

Fue

En remolinos

Primavera 0

No existes

Sueles dejarme solo

(En) el séptimo día

Un millón de años luz

De música ligera

Disco eterno

Cae el sol

Prófugos

Zona de promesas

Nada personal

Fecha, lugar y detalles clave del concierto en Ecuador

Gira: Soda Stereo – Ecos

Ciudad: Quito, Ecuador

Lugar: Coliseo General Rumiñahui

Mes: Mayo de 2026 (fecha exacta por confirmar)

Producción: Output

Precios de las entradas y fechas de venta

La banda también anunció la estructura de precios para el concierto en Quito, los cuales ya incluyen el IVA y una tarifa de servicio adicional:

VIP: USD 50

Fan: USD 100

Butaca: USD 150

Output Box: USD 200

Soda Box: USD 250

El calendario de ventas es el siguiente:

Preventa Exclusiva: 3 y 4 de diciembre de 2025, desde las 10:00, únicamente a través de la aplicación ‘De Una’ del Banco Pichincha.

Venta General: A partir del 5 de diciembre de 2025, con todas las formas de pago habilitadas.

Un regreso bajo un concepto inédito

La gira ‘Ecos’ marca el regreso de Soda Stereo a los escenarios continentales tras años de especulaciones. Para Alberti y Bosio, este proyecto representa una forma de cerrar el círculo junto a su compañero fallecido en 2014, respetando su legado artístico sin recrearlo con un imitador.

