El clima en Ecuador: lluvias y alta radiación para este 25 de marzo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé una jornada de contrastes para este miércoles 25 de marzo. Mientras que la mañana iniciará con cielos despejados en varias zonas, la nubosidad ganará terreno hacia la tarde y noche, desencadenando precipitaciones de intensidad variable que afectarán simultáneamente a la Costa, Sierra y Amazonía.

Además de las lluvias, el organismo advierte sobre índices de radiación UV que oscilarán entre niveles "altos" y "muy altos" en todo el territorio nacional. Ante este escenario, la recomendación técnica es evitar la exposición directa al sol, especialmente en el intervalo crítico de las 10:00 a las 15:00, para prevenir afecciones cutáneas.

Pronóstico por regiones

Litoral: El día empezará con un sol radiante, pero cerrará con cielos cubiertos. Se esperan chubascos fuertes en localidades como Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo. El termómetro marcará un pico de 33 °C, manteniendo un ambiente caluroso.

Interandina: El panorama es más inestable, con cielos de parcial a muy nublados. Se reportarán lluvias en Tulcán, Cuenca y Loja, mientras que en Quito no se descartan tormentas eléctricas. Las temperaturas fluctuarán entre los 7 °C y los 25 °C.

Amazonía: Tras una mañana despejada, la región experimentará nubosidad y chubascos en El Tena, Macas y Zamora. Al igual que en la Costa, la máxima alcanzará los 33 °C con una radiación solar intensa.

Insular: Galápagos se mantiene como la excepción, con cielos poco nublados y ausencia de lluvias. El clima será cálido, con temperaturas de hasta 32 °C y niveles de radiación muy elevados.

Recomendación: Blindaje solar y precaución vial

Ante este escenario de contrastes, los expertos sugieren no descuidar el uso de protector solar y prendas de manga larga durante la mañana, incluso si el cielo parece refrescante. Por otro lado, debido a la probabilidad de chubascos fuertes y tormentas eléctricas hacia la tarde, se recomienda a los conductores extremar las precauciones en las vías de la Sierra y el Litoral para evitar siniestros por calzadas mojadas o visibilidad reducida.

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