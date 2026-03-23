ONU alerta: últimos 11 años fueron los más calurosos de la historia

La Organización Meteorológica Mundial informó que entre 2015 y 2025 se registraron los años más calurosos

Según el informe, el año 2025 fue el segundo o tercer más caluroso desde que se tienen registros.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de la ONU, publicó este 23 de marzo su Informe sobre el Estado Global del Clima, en el que confirma que los últimos 11 años, desde 2015 hasta 2025, fueron los más calurosos jamás registrados.

RELACIONADAS Inamhi alerta lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador hasta el 25 de marzo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó la gravedad del hallazgo: “Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar”.

Según el informe, el año 2025 fue el segundo o tercer más caluroso desde que se tienen registros, mientras que 2024 se mantiene como el más cálido, con una temperatura media de 1,55°C por encima de los niveles preindustriales.

El desequilibrio energético del planeta

La OMM explicó que el calentamiento global responde a un desequilibrio energético, ya que la Tierra absorbe más energía del Sol de la que logra liberar. Desde 1960 este fenómeno se ha intensificado, especialmente en las últimas dos décadas, debido al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

RELACIONADAS Las temperaturas extremas marcan récords en el oeste de Estados Unidos

En 2024 se registró el mayor incremento de CO2 en la atmósfera desde 1957, impulsado no solo por las emisiones fósiles, sino también por la menor capacidad de absorción de la tierra y los océanos.

El informe detalla que los humanos perciben apenas un 1 % del exceso de energía acumulada en forma de temperatura, mientras que el 91 % es absorbido por los océanos, el 5 % por la superficie continental y el 3 % por las masas de hielo.

Consecuencias en océanos y glaciares

El calor acumulado por los océanos alcanzó un nuevo récord en 2025, con un ritmo de calentamiento que se ha duplicado respecto al periodo 1960-2005.

Entre los efectos más preocupantes se destacan:

Degradación de ecosistemas marinos y pérdida de biodiversidad.

Reducción de la capacidad de absorción de CO2 por los océanos.

Intensificación de tormentas tropicales.

Deshielo acelerado en regiones polares.

Alerta del INAMHI: heladas y frío extremo afectarán la Sierra ecuatoriana Leer más

La OMM reportó pérdidas significativas de hielo en la Antártida y Groenlandia, además de una merma excepcional de glaciares en Islandia y la costa pacífica de Norteamérica. En el Ártico, la extensión media anual de hielo en 2025 estuvo entre las más bajas jamás registradas por satélites.

Impacto a largo plazo



El deshielo y el calentamiento de los océanos están impulsando un aumento acelerado del nivel del mar, que ha crecido 11 centímetros desde 1993, cuando comenzaron las mediciones satelitales. Este fenómeno amenaza directamente a las comunidades costeras, incrementa el riesgo de inundaciones y pone en peligro infraestructuras críticas en todo el mundo.

La OMM insiste en que los datos reflejan una tendencia alarmante y sostenida, que exige acciones inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las políticas de adaptación climática.

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ