Inamhi alerta lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador hasta el 25 de marzo

Inamhi alerta sobre lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador; se prevén riesgos en vías hasta el 25 de marzo

Referencial. Un ciudadano se protege de la lluvia con un paraguas, mientras el Inamhi advierte de precipitaciones y tormentas eléctricas en varias provincias del país hasta el 25 de marzo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica número 19, alertando sobre precipitaciones de variada intensidad y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Según el reporte, las condiciones climáticas podrían derivar en deslizamientos de tierra y acumulaciones de agua, con especial incidencia en el norte de la Sierra y diversos sectores de la Costa. Ante este escenario, se recomienda a los conductores extremar precauciones por la posible caída de árboles, presencia de niebla y anegaciones en zonas de pendiente pronunciada.

¿Frente frío en Ecuador? La razón de las intensas lluvias y tormentas Leer más

Pronóstico por regiones: del litoral a la Amazonía

En la región Costa, se espera un cielo variable. Ciudades como Guayaquil y Quevedo presentarán condiciones de nubosidad con lluvias persistentes, mientras que en Esmeraldas, Salinas y Santa Rosa el cielo estará parcialmente nuboso. Particular atención requiere Santo Domingo, donde se pronostican tormentas eléctricas nocturnas. Las temperaturas en esta zona oscilarán entre los 23 °C y los 33.5 °C, bajo una radiación UV que alcanzará niveles críticos.

Por otro lado, la Sierra experimentará cielos de nubosos a nublados con lluvias en localidades como Tulcán, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Loja. En Cuenca, el pronóstico advierte sobre chubascos acompañados de descargas eléctricas. En esta región, el termómetro marcará mínimas de 4.5 °C y máximas de 23 °C, manteniendo niveles de radiación entre altos y muy altos.

RELACIONADAS Nueva alerta del Inamhi en Quito por lluvias intensas y tormentas eléctricas

Condiciones en la Amazonía e Insular

La Amazonía mantendrá un cielo de parcialmente nuboso a muy nublado, con precipitaciones confirmadas para El Coca, El Tena, Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. Las temperaturas en el oriente ecuatoriano variarán entre los 18 °C y 32 °C. En contraste, la región Insular se perfila como la zona más estable con cielos despejados y ausencia de lluvias, aunque las autoridades advierten que la radiación UV en las islas será extremadamente alta, con temperaturas máximas de hasta 31.5 °C.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!