Nestlé invierte $ 63 millones en nueva línea de producción en Ecuador

Jeff Hamilton, CEO de Nestlé para la Zona Américas, visitó el país para evaluar el desempeño de la operación local

La operación de Nestlé Ecuador dio un paso concreto en su hoja de ruta de expansión. La compañía puso en marcha una nueva línea automatizada de galletas en su planta Industrial Surindu, marcando el inicio de un plan de inversión por $ 63 millones enfocado en modernización, eficiencia y crecimiento productivo.

La inauguración contó con la presencia de Jeff Hamilton, CEO de Nestlé para la Zona Américas, quien visitó el país para evaluar el desempeño de la operación local y su proyección dentro de la región.

Más capacidad, más datos, más velocidad

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La nueva línea introduce automatización avanzada que permitirá aumentar la capacidad de producción de galletas, reducir tiempos en cambios de formato y habilitar mayor flexibilidad para desarrollar nuevas presentaciones.

Además, la integración de herramientas para captura automática y análisis de datos apunta a un salto en control operativo. Esto, según explica la empresa, mejora la trazabilidad, reduce desperdicios y optimiza el desempeño del proceso productivo.

Hamilton destacó que Ecuador “sigue fortaleciendo sus capacidades productivas y su competitividad”, destacando una operación con potencial para aportar al crecimiento regional.

Josué De La Maza, presidente ejecutivo de Nestlé Ecuador, señala que con esta inversión, el grupo reafirma su confianza en el país. “Esta inauguración fortalece una operación moderna, eficiente y preparada para seguir creciendo”, sostuvo.

Ecuador como plataforma productiva

Nestlé Ecuador, con 70 años en el mercado, opera con más de 1.800 colaboradores, tres fábricas, dos centros de distribución y dos fincas experimentales de cacao y café. El dato más relevante: el 85% de su portafolio se produce en el país, lo que no solo reduce costos logísticos, sino que posiciona a Ecuador como hub para abastecer mercados regionales.

En paralelo, el país mantiene un rol estratégico en la cadena global de cacao. A través del Plan Cacao, la compañía trabaja con más de 7.500 agricultores en 11 provincias, impulsando prácticas de agricultura regenerativa y mejoras en productividad. En los últimos meses, se exportaron más de 38.000 toneladas de cacao sostenible hacia la red global de la empresa, con proyección de crecimiento en los próximos años.

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