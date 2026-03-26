Santa Priscila, la mayor exportadora de camarón de Ecuador apuesta por energía solar

Planta solar de Santa Priscila, la firma que ocupa el primer lugar en el ranking de empresas de acuicultura.

La energía solar gana terreno en Ecuador. SolarTeam, empresa ecuatoriana especializada en soluciones de energía solar fotovoltaica, desarrolló e implementó una planta solar para Industrial Pesquera Santa Priscila. La infraestructura, ubicada en Chanduy (Santa Elena), generará más de 7,6 millones de kWh anuales de energía limpia, con una reducción estimada de 3.449 toneladas de CO₂ al año. Un impacto ambiental equivale a la siembra de más de 20.650 árboles.

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La obra se presenta como uno de los proyectos solares industriales más relevantes de Ecuador, tras incorporar la primera Smart Transformer Station (STS) de 6,6 MW instalada en el país, desarrollada junto a Huawei Ecuador-Colombia. Esta tecnología permite optimizar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad energética y garantizar mayor confiabilidad en sistemas de alta demanda, alineándose con estándares internacionales.

Para Pablo López, CEO de SolarTeam, iniciativas como esta demuestran que la transición energética ya es una realidad tangible en Ecuador. “Acompañamos a la industria en un cambio estructural hacia modelos más eficientes, competitivos y sostenibles”, afirmó.

Infraestructura de alto rendimiento

Desde el punto de vista técnico, la planta cuenta con 10.920 paneles solares Longi y sistemas de inversores Huawei, una combinación que la compañía implementa de forma consistente en proyectos industriales. Esta configuración permite un monitoreo eficiente y responde a las exigencias energéticas de operaciones de gran escala como la de Santa Priscila, la mayor exportadora del país que en el 2024, alcanzó ingresos por $ 1,481 millones; la tercera empresa con mayores ingresos de Ecuador, solo superada por Corporación Favorita y Corporación El Rosado.

Proyección de crecimiento en generación solar

El desarrollo de esta planta no solo representa un avance en sostenibilidad, sino también una apuesta por la expansión energética. Según SolarTeam, el siguiente paso es acompañar a la pesquera en el incremento de su capacidad de generación hasta alcanzar los 78 MW en el corto plazo.

Este tipo de inversiones refuerza el rol del sector privado en la transformación energética del país, en un contexto de déficit nacional energético y de alza de costos operativos, ante problemas de inseguridad y eliminación de subsidio a los combustibles.

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