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Ambiensa construye un Hipermarket en vía a la Costa
La colocación de la primera piedra -bendecida por Luis Cabrera- marcó el inicio formal de esta nueva etapaArchivo / Expreso

Ambiensa construirá un Hipermarket en la vía a la Costa

Su filial, Corporación Guayaquil, levanta un nuevo polo comercial en el kilómetro 22 

La expansión urbana de Guayaquil suma una nueva inversión. Corporación Guayaquil, empresa estratégica de Ambiensa, iniciará la construcción de un Hipermarket en el kilómetro 22 de la vía a la Costa, como parte del desarrollo integral conocido como La Nueva Ciudad.

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El proyecto, que articula comercio, servicios y vivienda, busca responder a la creciente demanda de una zona que ya se perfila como una nueva centralidad urbana. El Hipermarket, comunicó la empresa,  integrará marcas como Mi Comisariato, Ferrisariato, Mi Juguetería y Río Store, configurando un conglomerado comercial que dinamizará la economía del sector y generará empleo.

Un proyecto que acompaña el crecimiento poblacional

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El desarrollo del Hipermarket, selaña la firma formará parte del crecimiento acelerado de Mundo Ambiensa. "Cada año, entre 3.500 y 4.000 nuevas familias se incorporan a este entorno urbano, una cifra que proyecta una población superior a las 100.000 personas hacia finales de 2026", señaló Ambiensa. 

Más que expansión inmobiliaria, el enfoque -según la promotora- apunta a construir calidad de vida. Esto implica acceso cercano a servicios, comercio, conectividad y espacios públicos, en un modelo urbano planificado.

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La Nueva Ciudad ha sido concebida como un megaproyecto integral: caminable, con áreas verdes, espacios contemplativos y servicios a menos de diez minutos. Un concepto que busca reducir tiempos de traslado y fortalecer la vida comunitaria.

En este esquema, Corporación Guayaquil actúa como el brazo que articula el componente comercial y de servicios, integrando una oferta que complemente la vivienda bajo criterios de sostenibilidad y planificación.

La colocación de la primera piedra -bendecida por Luis Cabrera- marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que apunta a redefinir el crecimiento urbano hacia el oeste de la ciudad. Desde la promotora se extiende una invitación a marcas de todos los tamaños a sumarse a este nuevo polo de desarrollo.

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