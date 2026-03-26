Ecuador y Colombia buscan nueva fecha para dialogar

La Cancillería dice que en la cita virtual se abordó lo planificado

Se esperaba que el jueves 26 de marzo continuaran las conversaciones entre Ecuador y Colombia; sin embargo, la Cancillería ecuatoriana indicó que no fue necesaria, ya que el miércoles se abordaron todos los temas planificados.

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“Está pendiente establecer una nueva fecha para las próximas reuniones de equipos técnicos para avanzar en los temas”, precisó a Diario EXPRESO el Departamento de Comunicación de la Cancillería de Ecuador.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, señaló que se necesitarán al menos dos reuniones adicionales, esta vez a nivel técnico. Además, reconoció que la primera cita fue de carácter político y que las decisiones se tomarán después de estos encuentros.

En la reunión virtual del miércoles 25 no se abordó el tema de las sobretasas.

Las relaciones entre Ecuador y Colombia dieron así un primer paso hacia la distensión. Ese día, delegaciones de ambos países, encabezadas por sus viceministros de Relaciones Exteriores, sostuvieron un encuentro virtual para revisar el estado de la agenda bilateral, con el acompañamiento del secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez.

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La cita permitió tratar temas sensibles y urgentes como seguridad y control fronterizo, comercio, transporte, energía y cooperación judicial. En un contexto marcado por tensiones recientes, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de mantener un compromiso sostenido para enfrentar problemas comunes como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y el contrabando.

Más allá de los desafíos, el mensaje central fue claro: el diálogo se ha reactivado. Las delegaciones acordaron abordar de manera integral los temas pendientes, reconociendo que la crisis no responde a un solo factor, sino a una combinación de variables que incluyen la seguridad, la dinámica comercial y la situación energética en la frontera compartida.

Asimismo, se ratificó la intención de agilizar los mecanismos de cooperación judicial y fortalecer la presencia del Estado en la zona limítrofe, un punto clave para contener el avance del crimen organizado transnacional, según lo informado por la Comunidad Andina.

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