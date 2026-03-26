Ecuador y Colombia retoman el diálogo, pero sin acuerdos: ¿avance o solo diplomacia?

El puente de Rumichaca que es la frontera entre Ecuador y Colombia.

Las relaciones entre Ecuador y Colombia dieron un primer paso hacia la distensión. El miércoles 25 de marzo de 2026, delegaciones de ambos países, encabezadas por sus viceministros de Relaciones Exteriores, sostuvieron una reunión virtual para revisar el estado de la agenda bilateral, con el acompañamiento del secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez.

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El encuentro abordó temas sensibles y urgentes: seguridad y control fronterizo, comercio, transporte, energía y cooperación judicial. En un contexto marcado por tensiones recientes, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de mantener un compromiso sostenido para enfrentar problemas comunes como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y el contrabando.

Más allá de los desafíos, el mensaje central fue claro: el diálogo se ha reactivado. Las delegaciones acordaron tratar de manera integral los temas pendientes, reconociendo que la crisis no responde a un solo factor, sino a una combinación de variables que incluyen la seguridad, la dinámica comercial y la situación energética en la frontera compartida.

También se ratificó la intención de agilizar los mecanismos de cooperación judicial y fortalecer la presencia del Estado en la zona limítrofe, un punto clave para contener el avance del crimen organizado transnacional, según lo informado por la Comunidad Andina (CAN).

"La CAN no recoge decisiones concretas"

Sin embargo, desde el sector empresarial se percibe el encuentro con cautela. Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano , señaló que el comunicado de la CAN no recoge decisiones concretas, aunque valoró el hecho de que se haya retomado el diálogo tras semanas de distanciamiento. “El resultado es que hay diálogo y que habrá una segunda reunión”, enfatizó en una entrevista en Teleamazonas.

Para Navarro, uno de los elementos más relevantes es el rol de la Comunidad Andina como facilitador. Recordó que, desde el inicio del conflicto, el organismo impulsó acercamientos entre ambas partes, en un momento en que la voluntad política parecía ausente.

El dirigente también subrayó que el documento evidencia un reconocimiento implícito de que el problema es integral. Es decir, no se limita a lo comercial, sino que involucra aspectos de seguridad, energía y control fronterizo, lo que obliga a una solución más compleja y coordinada.

No obstante, persisten inquietudes. El comunicado de la CAN no menciona de forma explícita la tasa de seguridad, uno de los puntos más sensibles en la disputa, especialmente desde la perspectiva colombiana. Aun así, el sector productivo descarta que esto genere incertidumbre inmediata, al considerar que estas reuniones tienen un carácter técnico y preparatorio.

“El proceso debe escalar”, explicó Navarro, al detallar que los acuerdos finales dependerán de decisiones a nivel de cancillerías y, eventualmente, de los presidentes de ambos países.

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La mediación de la CAN es importante para que el ente se fortalezca

Desde una visión más amplia, el exministro de Comercio Exterior de Ecuador, Francisco Rivadeneira, dijo a Diario EXPRESO que la intervención de la Comunidad Andina era necesaria para destrabar el conflicto. A su criterio, alcanzar acuerdos en materia de seguridad será clave para eliminar medidas que han afectado el comercio bilateral y reducir las pérdidas económicas en ambos lados de la frontera.

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Rivadeneira también advirtió que el organismo regional enfrenta un proceso de debilitamiento desde hace años, por lo que su papel en esta mediación podría ser determinante para recuperar relevancia en la integración andina.

Mientras tanto, en la práctica, la crisis ya deja huellas. Empresas ecuatorianas han comenzado a buscar nuevos mercados para reemplazar importaciones provenientes de Colombia, mientras que sectores fronterizos enfrentan una paralización casi total de sus actividades, según indicó Navarro.

En este escenario, el consenso es claro: nadie gana con el conflicto. Tanto Ecuador como Colombia registran pérdidas económicas y riesgos en su competitividad. Por ello, el desafío inmediato será transformar este primer acercamiento en acuerdos concretos que permitan restablecer la confianza y reactivar una relación clave para ambos países.

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