El ambicioso plan para ampliar la capacidad exportadora de Ecuador en seis provincias

Con la ayuda de Growth Lab y la CAF, el Gobierno pretende diversificar la estructura productiva del país

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, se reunió con representantes del sector empresarial.

La tarde del 24 de marzo, el ministro de Producción y Comercio Exterior mantuvo una reunión con los miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano y con representantes de Growth Lab de Harvard, en el marco de la construcción de la Estrategia de Desarrollo Productivo y la Política de Competitividad, según comunicó esa cartera de Estado.

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Se trata de la primera fase de la estrategia que implementará dicho Ministerio, según anunció el pasado 23 de marzo, y que está enfocada en diversificar la estructura productiva y exportadora del país, eliminando las restricciones normativas que limitan la inversión y que mejoran la competitividad del sector productivo.

La estrategia cuenta con la asistencia técnica del Growth Lab de Harvard durante un período de tres años. Además, incluye el acompañamiento y la cooperación técnica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que respalda su ejecución mediante un Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable.

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“Durante este espacio de diálogo se abordaron los principales desafíos y oportunidades del sector empresarial. Trabajamos con el sector privado y la academia para impulsar una estrategia que fortalezca la competitividad, atraiga inversión y genere más empleo”, indicó Producción en una publicación en X.

Además, informó que la estrategia inició su despliegue en territorio, en la provincia de Imbabura, donde junto al equipo de Growth Lab y actores del sector productivo, se compartieron lineamientos técnicos e ideas para construir una agenda con enfoque territorial.

En los espacios de diálogo participaron gremios productivos, empresariales como la Corporación de Gremios Empresariales del Ecuador (Cordex), los gremios de turismo, GAD y entidades financieras que aportaron insumos clave para definir una hoja de ruta provincial.

¿De qué se trata el plan para ampliar la capacidad exportadora de Ecuador?

Con los diálogos, el Gobierno pretende identificar para examinar las principales restricciones que limitan la inversión y la productividad, incluyendo barreras institucionales, normativas y regulatorias.

Según las autoridades, la estrategia busca sentar las bases para una transformación estructural que impulse sectores de mayor productividad y fortalezca la competitividad del Ecuador en los mercados internacionales, ya que la estructura productiva y exportadora del país actualmente se centra en bienes primarios y de baja complejidad.

Uno de los elementos más importantes es que no es un plan centralizado, sino territorial, ya que se pretende trabajar provincia por provincia, identificando sectores con potencial exportador en cada zona y priorizando regiones con alta capacidad productiva, con el objetivo de aumentar las exportaciones hasta 60.000 millones de dólares hacia 2030.

Además de Imbabura, el Gobierno anunció que el plan arrancó, en territorio, en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Santa Elena.

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