Los productos remanufacturados de EE. UU. que llegarán más baratos a Ecuador

El país eliminará barreras de importación para bienes industriales reconstruidos a estándares de fábrica

La medida excluye expresamente la ropa usada y los vehículos de segunda mano.

Ecuador firmó el pasado 13 de marzo el Acuerdo Comercial Recíproco (ART) con Estados Unidos y, entre sus compromisos, incluyó la eliminación de restricciones de importación y requisitos de licencias para productos remanufacturados y reacondicionados provenientes del país norteamericano. Con esto, el acuerdo abre un canal para que bienes industriales revisados y reconstruidos lleguen al mercado local, con precios más bajos que sus versiones nuevas.

El ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, aclaró que lo acordado "se refiere a bienes industriales revisados, reparados, con cambio de todas sus partes, lubricantes y pintura en mal estado o con desgaste, con prueba de funcionamiento y de acuerdo a norma a detalle a emitir. No se refiere a ropa usada o vehículos usados" ,dijo. Pero, ¿Cuáles son esos productos permitidos?

Productos remanufacturados permitidos

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La normativa habilita el ingreso de bienes industriales reconstruidos bajo estándares internacionales de calidad. Los sectores beneficiados son:

-Equipos tecnológicos como computadoras, celulares y dispositivos electrónicos industriales.

-Maquinaria y componentes, incluyendo motores, generadores y otros bienes de capital.

-Equipamiento médico para diagnóstico y atención en salud

-Maquinaria específica como equipos agrícolas de precisión y equipo caminero, este último con un límite máximo de 15 años de antigüedad.

Exclusiones y prohibiciones

El ministro Jaramillo ha explicado que es fundamental distinguir que los bienes remanufacturados no son equivalentes a los productos usados comunes. El acuerdo mantiene restricciones claras: la ropa usada sigue prohibida para proteger la industria textil local y la salud pública; los vehículos usados convencionales no forman parte del marco de remanufacturados; y los repuestos usados -accesorios y partes de autos y motos- quedan expresamente excluidos.

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¿Cuánto más baratos podrían ser?

Para dimensionar el impacto en los hogares ecuatorianos, EXPRESO realizó hace unos días una comparativa con uno de los productos de mayor demanda. Una laptop Lenovo Legion 5 (RTX 5060, 16 GB RAM, 1 TB SSD) se comercializa en casas de electrodomésticos como Artefacta en Guayaquil entre $1.800 y $2.000. La misma referencia en versión remanufacturada, vendida a través de Amazon en Estados Unidos, oscila entre $1.000 y $1.500, lo que representa un ahorro potencial de hasta el 45%.

El diferencial responde principalmente a los márgenes de importación, aranceles y costos de distribución que actualmente encarecen los productos nuevos. Con la eliminación de barreras para remanufacturados, ese diferencial podría trasladarse, al menos parcialmente, al consumidor final.

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