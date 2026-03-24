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Aeroméxico llegó al mercado ecuatoriano en diciembre de 2013 con vuelos diarios a Quito.
Aeroméxico llegó al mercado ecuatoriano en diciembre de 2013 con vuelos diarios a Quito.Archivo / Expreso

Aeroméxico reabre su conexión con Ecuador con 4 vuelos semanales

El anuncio pone fin a una interrupción del servicio de casi nueve meses

Aeroméxico anunció el regreso de sus operaciones en Ecuador con cuatro frecuencias semanales en la ruta entre el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Ciudad de México. La aerolínea confirmó que los servicios se realizarán a bordo de aeronaves Boeing 737 MAX. 

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El anuncio pone fin a una interrupción de casi nueve meses. El 1 de julio de 2024, Aeroméxico había suspendido todas sus operaciones en territorio ecuatoriano tras la escalada de la crisis diplomática entre Quito y Ciudad de México, desatada por el allanamiento de la embajada mexicana en Ecuador. Aquel incidente generó restricciones en la gestión de visas y una contracción significativa del flujo de pasajeros que hizo inviable sostener la ruta.

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La reanudación se da en un contexto en el que las tensiones entre los dos gobiernos han comenzado a bajar. El regreso de Aeroméxico representa una señal de normalización del corredor bilateral y amplía la oferta para viajeros ecuatorianos que buscan conexiones hacia México. La aerolínea no descartó incrementar frecuencias según la evolución de la demanda.

Una presencia histórica con interrupciones

Aeroméxico llegó al mercado ecuatoriano en diciembre de 2013 con vuelos diarios a Quito. En mayo de 2019 amplió operaciones a Guayaquil con tres frecuencias semanales, y logró reactivarse en agosto de 2020 tras el impacto de la pandemia. La suspensión de julio de 2024 fue la primera interrupción prolongada por razones políticas en más de una década de operaciones en el país.

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