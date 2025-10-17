Expreso
Estas dos importantes aerolíneas internacionales retoman vuelos a Ecuador.Spirit

Estas dos importantes aerolíneas internacionales retoman vuelos a Ecuador

La reanudación de los vuelos fortalece la conectividad internacional

Las aerolíneas internacionales Spirit Airlines y Aeroméxico han anunciado el reinicio de sus vuelos hacia Ecuador, con lo que se espera la recuperación del tráfico aéreo en la región. Esta decisión responde a la creciente demanda de rutas internacionales y al interés por reforzar los lazos turísticos y comerciales entre Ecuador, Estados Unidos y México, según han indicado las compañías.

Spirit Airlines

Spirit Airlines retomará sus vuelos a partir del 4 de diciembre de 2025, con una ruta directa entre Guayaquil y Fort Lauderdale, operando una frecuencia diaria.

Una conexión que facilitará el acceso de viajeros ecuatorianos al sur de Florida, así como la llegada de turistas estadounidenses al puerto principal del país. Como aerolínea 'Low Cost' (bajo costo), Spirit ofrece una alternativa accesible para quienes buscan viajar con tarifas competitivas.

Hace un año, Spirit se despidió de Ecuador tras declararse en quiebra, después de un proceso de reestructuración financiera.

Aeroméxico

Por su parte, Aeroméxico reiniciará sus operaciones en marzo de 2026, con vuelos entre Quito y Ciudad de México, programados para operar cuatro veces por semana. Esta ruta no solo fortalece el vínculo entre ambas capitales, sino que también abre nuevas oportunidades para el intercambio cultural, académico y empresarial entre Ecuador y México, según ha mencionado la empresa aérea.

El regreso de estas aerolíneas representa un impulso significativo para el sector turístico ecuatoriano, que busca consolidarse como un destino atractivo en América Latina. Además, mejora la oferta de vuelos internacionales, dinamiza la economía local y facilita el acceso de los ecuatorianos a mercados clave en Estados Unidos.

