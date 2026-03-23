Remanufacturados de EE.UU. vs. nuevos en Ecuador: hasta 60% de diferencia en precios

Bajo el acuerdo ART, Ecuador eliminará las restricciones a la importación para productos estadounidenses remanufacturados

El pasado 13 de marzo, Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco.

Entre los compromisos a los que accedió Ecuador, al firmar el Acuerdo Comercial Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) el pasado 13 de marzo, estuvo eliminar las restricciones a la importación y los requisitos de licencias para productos remanufacturados y reacondicionados provenientes de Estados Unidos. Esto daría paso a productos usados con precios más accesibles frente a sus versiones nuevas en el mercado ecuatoriano.

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“Remanufacturado y reacondicionado se refiere a bienes industriales revisados, reparados, con cambio de todas sus partes, lubricantes y pintura en mal estado o con desgaste, con prueba de funcionamiento y de acuerdo a norma a detalle a emitir. No se refiere a ropa usada o vehículos usados”, aclaró en su cuenta de X, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo.

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¿Qué productos remanufacturados podrían llegar a Ecuador desde Estados Unidos?

Aunque el Gobierno Nacional no especifica qué clase de productos entrarían con este beneficio, sí excluye a los textiles y vehículos, por lo que podrían ingresar remanufacturados y reacondicionados que los hogares usan cotidianamente, por ejemplo. EXPRESO hace una comparativa de tres productos, entre los más demandados por las familias.

Laptop

Por ejemplo, una laptop Lenovo Legion 5 (RTX 5060, 16GB RAM, 1TB SSD) cuesta en una casa de electrodoméstico como Artefacta de Guayaquil, entre $1.800 a $2.000

Esa misma laptop, pero remanufacturada (de segunda mano) comercializada en Estados Unidos (según la plataforma de Amazon) costaría entre $1.000 y $1.500.

Celular

En Ecuador, el iPhone 17 nuevo se encuentra en $1.259 en tiendas grandes como iShop o Claro. Ese mismo producto, pero remanufacturado desde Estados Unidos, según Amazon, está en un promedio de $750.

Lavadora

En Ecuador, una lavadora nueva Whirlpool frontal 21 kg 7MWFW5605MWcuesta en $1.143 en casas comerciales como Artefacta. Esa misma lavadora, pero de segunda mano, en Estados Unidos, cuesta en promedio $400.

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