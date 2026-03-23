El conflicto en Oriente Medio intensifica la desaceleración del comercio mundial

El volumen del comercio de mercancías aumentaría apenas 1.9 % en 2026 si los precios de la energía se mantienen elevados

El comercio mundial experimentará una marcada desaceleración en este 2026 después de un crecimiento más sólido de lo previsto en 2025 impulsado por el auge del comercio de productos necesarios para la inteligencia artificial (IA), según nuevas proyecciones económicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Te puede interesar Progen busca frenar acceso a movimientos financieros en disputa con Celec en EE.UU.

El volumen del comercio de mercancías aumentaría apenas 1.9% en 2026, frente al 4.6% registrado en 2025, mientras que el comercio de servicios crecería 4.8%, ligeramente por debajo del 5.3% del año anterior. Esto, si los precios de la energía se mantienen elevados, tras el conflicto en Oriente Medio, lo que también ejercería presión sobre el suministro de alimentos y el comercio de servicios debido a las perturbaciones en los viajes y el transporte, según el informe de la OMC publicado el 19 de marzo.

“Los aumentos sostenidos de los precios de la energía podrían aumentar los riesgos para el comercio mundial, con posibles efectos indirectos para la seguridad alimentaria y la presión derivada de los costos sobre los consumidores y las empresas”, mencionó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Contrabando ignora tasa del 50 % en frontera Ecuador-Colombia; el comercio se frena Leer más

En 2025, el comercio global de bienes y servicios creció alrededor de 4.7%, superando ampliamente el crecimiento del PIB mundial, que se situó en 2.9%. El valor del comercio de mercancías alcanzó los $ 26.26 billones, un incremento del 7% respecto a 2024, mientras que los servicios sumaron $ 9.56 billones, un 8% más. En conjunto, el comercio mundial ascendió a $ 34.65 billones, también un 7% superior al año previo.

La OMC advierte que el conflicto en Medio Oriente representa el principal riesgo a la baja para 2026. Si los precios del petróleo se mantienen elevados, el crecimiento del comercio de mercancías podría reducirse en 0.5 puntos porcentuales, mientras que el de servicios podría caer 0.7 puntos, debido al impacto en transporte, rutas aéreas y turismo internacional.

A pesar de estos riesgos, el comercio relacionado con tecnologías de inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento global, ya que la OMC prevé que el comercio se normalizará tras el incremento de la compraventa de productos relacionados con la IA y la anticipación de las importaciones para evitar nuevos aranceles.

Ya en 2025, la demanda de bienes vinculados a la IA compensó los efectos negativos de los aranceles y la incertidumbre política, contribuyendo a casi la mitad del crecimiento del comercio mundial de mercancías. Si esta tendencia continúa, podría sumar 0.5 puntos porcentuales adicionales al crecimiento en 2026, detalla el informe de la OMC. Cabe señalar que los principales productos que facilitan la IA, como las microplaquetas, los semiconductores y el equipo de transmisión de datos, están exentos de la mayoría de los aranceles nuevos.

No obstante, la Organización prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías crezca luego un 2,6% en 2027 y que el crecimiento del comercio de servicios comerciales disminuirá al 4,8% en 2026 y se acelerará nuevamente hasta el 5,1% en 2027.

“En conjunto, el comercio de bienes y servicios crecerá un 2,7% en 2026, en comparación con el 4,7% en 2025. Se prevé que el crecimiento del PIB mundial se modere ligeramente, pasando del 2,9% en 2025 al 2,8% en 2026 y 2027”, añade el reporte.

El estrecho de Ormuz

Aparte de los combustibles, el reporte de la OMC señala que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha perturbado los suministros de fertilizantes, que son esenciales para la agricultura mundial, ya que alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales de abonos pasan normalmente por esta vía de navegación.

Los principales productores agrícolas como la India, Tailandia y Brasil dependen del Golfo dependen para el 40%, el 70% y el 35%, respectivamente, de sus importaciones de urea. Además, los Estados del Golfo se enfrentan a un problema de seguridad alimentaria, con un promedio de dependencia de las importaciones del 75% para el arroz y superior al 90% para el maíz, las habas de soja y los aceites vegetales, productos básicos cuyos costos serían más elevados si tuvieran que pasar por vías alternativas.

Xi: China "siempre será un buen amigo" de los países de Latinoamérica y el Caribe Leer más

Asia, el motor del comercio global

Asia fue el motor del comercio global en 2025, aportando 71% del crecimiento total gracias a un fuerte desempeño exportador y a la reorientación de ventas hacia mercados emergentes, añade el informe. En América del Norte, las importaciones aumentaron por el “frontloading” (adelantar compras) previo a posibles incrementos arancelarios y por la expansión de inversiones en IA por parte de grandes proveedores de servicios en la nube.

Para este 2026, Asia registraría el crecimiento más rápido de las importaciones de mercancías (3,3%), seguida de África (3,2%), América del Sur (2,5%), Europa (1,3%) y Oriente Medio (1,0%).

Los economistas de la Organización señalan que la incertidumbre comercial sigue siendo elevada y que el comercio basado en reglas de nación más favorecida cayó a 72% en 2025, reflejando cambios sin precedentes en políticas comerciales. Aunque se espera que el comercio global continúe creciendo en 2026, su evolución dependerá del equilibrio entre los riesgos geopolíticos y la fortaleza del sector tecnológico.

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ