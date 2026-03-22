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El presidente de China, Xi Jinping, destacó la relación con los países de la Celac.ARCHIVO / Expreso

Xi: China "siempre será un buen amigo" de los países de Latinoamérica y el Caribe

Xi Jinping reafirma el apoyo de China a América Latina y destaca la cooperación y el financiamiento en la relación bilateral

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este fin de semana que China "siempre será un buen amigo y socio" de los países de América Latina y el Caribe, en un mensaje de felicitación enviado a la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), inaugurada este 21 de marzo de 2026 en Colombia.

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En su comunicado, Xi destacó el papel del bloque regional en la "promoción de la estabilidad, el desarrollo" y la "cooperación del sur global", y reiteró el respaldo de Pekín a los países latinoamericanos y caribeños en la "defensa de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo", según la Cancillería china.

El mandatario subrayó que la relación entre China y la Celac ha avanzado en el último año tras la IV Reunión Ministerial del Foro China–Celac, celebrada en Pekín en mayo de 2025, en la que ambas partes acordaron impulsar una agenda de cooperación centrada en cinco áreas: unidad, desarrollo, civilización, paz e intercambios entre pueblos.

Esa cita, que contó con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos, aprobó un plan de acción para el periodo 2025-2027 con un centenar de proyectos y una línea de crédito de 60.000 millones de yuanes (376 millones de dólares), en un contexto de creciente vinculación económica y política entre ambas regiones.

El evento de la Celac en Colombia

En aquel evento, China y los países de Latinoamérica y el Caribe trazaron un mapa de cooperación en un foro en el que presidentes y ministros de Exteriores defendieron su derecho a decidir con quién comerciar, apenas unas semanas después de la guerra arancelaria global iniciada por Estados Unidos.

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La jornada de este 21 de mayo de 2025 en Bogotá estuvo marcada por el Foro de Alto Nivel Celac–África, en el que se unieron países de ambas regiones para rechazar todas las formas de dominación, desde la esclavitud y el colonialismo del pasado hasta los bloqueos y guerras del presente, y durante el cual Colombia traspasó a Uruguay la presidencia pro tempore del organismo regional.

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