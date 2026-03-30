Ministerio de Energía de Colombia: “Todo depende del Gobierno ecuatoriano”

El Gobierno colombiano asegura que siempre ha mantenido su disposición de vender energía a Ecuador

Desde la semana pasada, el ministro de Minas y Energía del Gobierno de Colombia, Edwin Palma, viene posteando en su cuenta de X que Colombia está dispuesto a vender electricidad a Ecuador, pese al conflicto arancelario que mantienen ambos países, y que dicha venta “depende del Gobierno ecuatoriano”.

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“La evidencia muestra que Colombia ha mantenido su disposición de apoyo, incluso en medio de sus propias alertas por condiciones climáticas”, menciona el ministro colombiano.

El 21 de enero pasado Ecuador anunció la imposición de un arancel del 30 % (que posteriormente subió a 50 %) para los productos colombianos, aludiendo falta de cooperación en la seguridad fronteriza por parte del país vecino. Ante dicho anuncio, Colombia, un día después, suspendió la venta de energía a Ecuador.

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Antes de esa restricción, Colombia cubría entre 6% y 9% de la demanda eléctrica de Ecuador. Es decir, era una energía clave de respaldo, especialmente cuando bajaban los embalses en el país y aumentaba la demanda de energía.

En los últimos tres días la falta de lluvias en la zona del complejo Paute, ha hecho que los niveles del embalse Mazar bajen casi 7 metros. Este complejo hidroeléctrico genera el 40 % de la energía del país. Además, se han reportado problemas en el sistema termoeléctrico.

No obstante, el Gobierno de Noboa asegura que no hay riesgos de racionamiento de energía en el país, aunque hace una semana pidió a las empresas que generen su propia energía.

“Lo que está ocurriendo en Ecuador era evitable. Es, en buena medida, la consecuencia de decisiones que interrumpieron una dinámica de cooperación que venía funcionando entre países hermanos”, dice Palma.

También indica que de haberse mantenido y fortalecido los canales de cooperación con el gobierno del presidente Daniel Noboa, Ecuador podría contar ahora con energía más competitiva, mayor estabilidad del sistema y menor presión fiscal y ambiental.

Una firma de resolución

El ministro colombiano también informó que, antes del conflicto arancelario, estaba lista para ser firmada una resolución entre Ecuador y Colombia que permitiría la venta de energía entre privados, lo que habría ampliado el respaldo, estabilizado precios y fortalecido la integración regional.

“Hoy más que nunca queda una lección clara: la energía debe ser un puente de integración, no un punto de distanciamiento. América Latina necesita más cooperación, más coordinación y decisiones conjuntas que garanticen seguridad energética para su gente”, añade.

Informó también que, antes del conflicto comercial, Colombia venía haciendo su mayor esfuerzo para respaldar a Ecuador exportándole hasta 9.0 gigavatios-hora (GWh) al día, con precios competitivos, nunca superiores a los 360,3 pesos colombianos (COP) por cada kilovatio-hora de electricidad.

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