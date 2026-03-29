66 países adoptan un acuerdo sobre comercio electrónico en cita de OMC

Tiene un enfoque que incluye plazos flexibles y asistencia técnica para los países menos avanzados

Un grupo de 66 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que representan cerca del 70 % del comercio mundial, adoptaron ayer sábado 28 de marzo de 2026 un acuerdo sobre comercio electrónico, en el marco de la 14ª conferencia ministerial de esta entidad que tiene lugar en Yaundé (Camerún).

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Se trata del primer acuerdo de comercio adaptado a la economía digital moderna, con un enfoque que incluye plazos flexibles y asistencia técnica para los países menos avanzados en este sector.

Entre los elementos que aporta destacan su utilidad para reforzar la estabilidad y la previsibilidad para empresas y consumidores, y las oportunidades que brinda a las pymes por la esperada disminución de las barreras regulatorias y un mejor acceso a los mercados.

A diferencia de los acuerdos que se han aprobado hasta ahora en la OMC, conocidos como "multilaterales" y que requieren el consenso de los 166 Estados que forman parte de la organización, el acuerdo alcanzado sobre comercio digital se aplicará únicamente a los países que han aceptado participar en éste.

De esta manera se supera el obstáculo del consenso que hizo fracasara dos veces en el pasado los intentos de que todos los miembros lo aceptaran.

Según el contenido del acuerdo, éste se implementará mediante arreglos provisionales y entrará en vigor cuando 45 países lo ratifiquen.

Los países que participan

Los firmantes, entre quienes se encuentran los países de la Unión Europea, Japón, Reino Unido, China y varios latinoamericanos y asiáticos, esperan poder incorporarlo en el futuro al marco jurídico de normas de la OMC.

"Al avanzar con el Acuerdo de Comercio Electrónico, las economías participantes están ayudando a establecer un marco regulatorio común que puede reducir costos y abrir nuevas oportunidades", destacó al respecto la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Sostuvo que ésta es una muestra de que el sistema multilateral de comercio es capaz de responder a nuevos desafíos y a los cambios en las circunstancias económicas.

Apuestan por un crecimiento más inclusivo

En una declaración conjunta, Australia, Japón y Singapur dijeron que hay investigaciones de la propia OMC y otras instituciones que indican que dejar de implementar este acuerdo implica dejar de aprovechar 159.000 millones de dólares en comercio cada año.

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El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, destacó que este acuerdo promoverá un crecimiento digital más inclusivo y sostenible, mientras que su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, lo consideró un "logro sin precedentes que amplía las oportunidades para participar en la economía digital y ayuda a cerrar la brecha digital."

En esta conferencia ministerial de la OMC, los países también negocian la prolongación de una moratoria al cobro de aranceles a las transacciones sobre contenidos electrónicos, que expira este fin de mes.

Una mayoría de países es favorable a una nueva extensión de dos años (hasta la próximo conferencia ministerial de la OMC), mientras que los europeos y sobre todo Estados Unidos desean una moratoria indefinida.

Algunos países, liderados por India, se oponen a esa idea porque quedarían atados de manos en el futuro para aplicar aranceles en este sector, con la consiguiente pérdida permanente de ingresos fiscales.

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