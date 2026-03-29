El Niño para el inicio de 2027 puede ser débil en Ecuador

Hay estudios que señalan que el fenómeno puede presentarse en el segundo semestre de 2026

La decisión del Gobierno de adelantar las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026, bajo el argumento de evitar el impacto de posibles lluvias intensas en 2027, abrió un debate que rápidamente se trasladó a redes sociales: ¿es posible prever con casi un año de anticipación la llegada de un fenómeno de El Niño y sus efectos en Ecuador?

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La polémica creció aún más en medio de cuestionamientos técnicos y la reciente renuncia del director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). En este contexto, Diario EXPRESO consultó al oceanógrafo de la ESPOL, Franklin Ormaza, quien fue enfático: no es posible hacer una predicción con ese nivel de anticipación.

“Mi análisis es estrictamente científico y alejado de cualquier posición política. No se puede predecir con tanto tiempo qué pasará con el clima en Ecuador”, sostuvo Ormaza.

El experto explicó que existe una confusión generalizada sobre lo que realmente significa el fenómeno de El Niño. Aclaró que este no se define por lluvias locales, sino por condiciones oceánicas que se miden a miles de kilómetros de la costa ecuatoriana, en el Pacífico central.

Antecedentes de El Niño fuerte y débil

“Lo que ocurre allá puede impactar o no en Ecuador. Ha pasado antes: en 1997-1998 sí hubo efectos severos, pero en otros eventos recientes, como 2015-2016 o 2023-2024, el impacto fue limitado o inexistente en la costa”, señaló.

Desde esa perspectiva, vincular automáticamente la presencia de El Niño con lluvias intensas en el país resulta, según Ormaza, una simplificación equivocada. Incluso los modelos climáticos actuales reflejan una alta incertidumbre: las proyecciones pueden oscilar en rangos amplios, lo que impide conclusiones definitivas a largo plazo.

A esto se suma un elemento clave: independientemente de El Niño o La Niña, el invierno ecuatoriano tiene un comportamiento predecible. Entre enero y abril, las lluvias son habituales.

“Aquí llueve porque llueve en esos meses. No es necesario un fenómeno extraordinario para que haya precipitaciones”, enfatizó.

De hecho, recordó que los recientes estragos por la temporada invernal hasta marzo de 2026, que han dejado al menos 15 fallecidos y más de 72.000 afectados, ocurrieron sin que se registraran lluvias extremas. Enero fue seco, febrero apenas superó el promedio y marzo se perfila por debajo de lo normal. Pese a esto de acuerdo con estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el miércoles 25 de marzo se habían reportado 19.888 viviendas afectadas y 126 destruidas, además de 38 puentes dañados y 32 colapsados, así como 47,03 kilómetros de vías afectadas.

Para el oceanógrafo, el problema no radica únicamente en el clima, sino en la falta de preparación estructural del país.

“No nos preparamos para el invierno. Ni las autoridades ni la ciudadanía. Antes, en el campo, la gente se organizaba con meses de anticipación; hoy no ocurre eso, y cualquier lluvia genera emergencias”, cuestionó.

En esa línea, considera que más allá de la discusión sobre El Niño, realizar eventos masivos como elecciones durante la temporada lluviosa siempre implica riesgos.

Modelos predictivos de la intensidad de El Niño hasta Ene-2027. Univ Columbia.

Hay mucha variación, pero solo un modelo predice un fenómeno muy fuerte en Ene-27

La mayoría de modelos (10) predicen un fenómeno moderado (menos de 1.5 C SST)

El adelanto de las elecciones es… pic.twitter.com/gcsncRzlrL — Santi Ron (@santiak) March 28, 2026

Alerta del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño

ENFEN mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero.

El Niño Costero es posible que se extienda hasta diciembre de 2026.

Por lo pronto la presencia de El Niño Costero hasta diciembre de 2026 quizás sea de magnitud débil.

No se descarta que alcance la magnitud moderada de mayo a julio.

Según ENFEN el pronóstico vigente de abril - junio 2026 indica lluvias de normal a superior en la costa norte, principalmente en abril. Asimismo, se prevén temperaturas del aire superiores a sus rangos normales en la Costa.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ El evento se extendería hasta diciembre del presente año, con una magnitud débil. Sin embargo, no se descarta que alcance la magnitud moderada de mayo a julio.



Comunicado ➡️ https://t.co/jeyf5QjqiD pic.twitter.com/AZrBk0chnn — ENFEN (@enfenperu) March 27, 2026

El Niño puede estar a finales del 2026

Mientras tanto, los organismos técnicos sí manejan escenarios probabilísticos. Reportes internacionales, como los del sistema ENSO ((El Niño-Oscilación del Sur), proyectan una transición de La Niña a condiciones neutrales en 2026, con una probabilidad creciente de desarrollo de El Niño hacia el segundo semestre de ese año.

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, por su parte, advierte que, de concretarse, este fenómeno podría extenderse hasta inicios de 2027 y coincidir con la época lluviosa, lo que aumentaría la probabilidad de inundaciones y otros eventos adversos.

Sin embargo, estos escenarios no son certezas. Se trata de proyecciones sujetas a cambios conforme evoluciona el sistema climático.

En ese contexto, la decisión de adelantar las elecciones se sustenta en el principio de precaución establecido en la normativa ecuatoriana, que permite adoptar medidas incluso ante la ausencia de certeza científica.

Aun así, la discusión de fondo persiste: entre la prevención y la evidencia científica, ¿hasta qué punto es válido tomar decisiones políticas basadas en fenómenos climáticos que, por ahora, no pueden predecirse con precisión?

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