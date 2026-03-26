Emergencia en Ecuador: lluvias causan 15 muertes y 72,780 damnificados en 2026
Las lluvias han dejado 15 fallecidos, miles de damnificados y severos daños en viviendas, vías y puentes
Quince personas fallecidas y 72.780 afectadas dejan las lluvias en lo que va del año en Ecuador. El pasado 13 de marzo declaró la emergencia nacional para agilizar las acciones frente a los efectos de la temporada invernal.
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De acuerdo con estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el miércoles 25 de marzo se habían reportado 19.888 viviendas afectadas y 126 destruidas, además de 38 puentes dañados y 32 colapsados, así como 47,03 kilómetros de vías afectadas.
Entre las provincias con mayor afectación se encuentran Guayas, con 33.416 personas impactadas, seguida de Los Ríos (14.192), El Oro (7.592), Esmeraldas (6.882), Manabí (4.663), Loja (3.913), Santa Elena (3.552) y Chimborazo (1.376).
Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este miércoles se han contabilizado 2.077 eventos adversos provocados por las lluvias en todo el país, que han impactado a 194 municipios y 656 parroquias.
Provincias en alerta amarilla
- Pastaza
- Tungurahua
Provincia en alerta naranja
- Azuay
- Bolívar
- Cañar
- Chimborazo
- Cotopaxi
- El Oro
- Imbabura
- Manabí
- Morona Santiago
- Napo
- Orellana
- Santa Elena
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
- Zamora Chinchipe
Provincia en alerta roja
- Esmeraldas
- Los Ríos
- Pichincha
- Carchi
- Guayas
- Loja
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