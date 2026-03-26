Lluvias en Quito rompen récords y prenden alerta por lo que trae el cambio climático

Especialistas señalan que la capital enfrenta riesgos; se los mitiga con obras, tras desgracias como el aluvión de La Gasca

Para llegar hasta la quebrada de El Tejado, en La Comuna, en donde se amplió la piscina de captación, se avanza desde la zona de El Teleférico.

Cada año, en Quito —como en otras ciudades del mundo— se bate un nuevo récord meteorológico. Así, en los primeros días de marzo del año pasado cayó el 80% de la lluvia prevista para todo el mes. Y el 22 de enero de este 2026 se registraron 85 milímetros, 10 más que el día en el que se produjo el aluvión de La Gasca, el 31 de enero de 2022.

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Según el alcalde, Pabel Muñoz, quien citó datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), son los dos días más lluviosos en los últimos 25 años. Las cifras si bien no sorprenden a los estudiosos del cambio climático, sí les parece que deberían constituirse en una alerta. ¿Cómo anticiparse a la tragedia y no limitarse a reaccionar cuando ya es demasiado tarde?, se les consultó.

Sheila Serrano, docente e investigadora de cambio climático de la Politécnica Salesiana, comenta que a sus alumnos les dice que así como las personas, el clima está muy polarizado y eso no es bueno.

"Todos los modelos y datos climáticos muestran que los eventos de lluvia se incrementarán. Si vivo cerca de una ladera, en algún momento puede colapsar. Por eso se debe trabajar en infraestructuras de ingeniería a gran escala, sin parches; para reducir el riesgo de deslaves y de muertes".

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"Abril aguas mil, en la capital"

A la docente e investigadora de la Salesiana, Sheila Serrano, le parece necesario estudiar los efectos del cambio climático en el distrito, para entender que al contaminar la atmósfera con gases con efecto invernadero, se genera un calentamiento del planeta y por tanto, eventos extremos de lluvia y de sequía. Las abuelitas decían —recuerda— abril, aguas mil.

“El pico de lluvias se produce en ese mes; aunque ahora, en la costa, el agua está más caliente y la temporada de precipitaciones se adelantó”.

Lastimosamente, advierte, los climatólogos son los científicos más ignorados. “Desde los noventa se habla de cuidar el ambiente, pero llueve y al otro día, la gente se olvida”.

Esto opina una ex Secretaria de Ambiente: la gestión de vecinos es fundamental

Verónica Arias, exsecretaria de Ambiente, apunta que el municipio debe identificar los sectores vulnerables y planificar, priorizando la limpieza y otras acciones. Sin embargo, considera que se ha dejado de lado la gestión de barrio.

"Se requiere liderazgo de la autoridad, pero esa gestión de vecinos será fundamental. No nos abasteceremos con los problemas que vendrán en el futuro; el clima cada vez es más extremo". Arias recordó que entre 2014 y 2019 se construyó el plan de acción climática, para prevenir sus efectos. Le sorprende que se haya criticado la existencia de una Dirección de Cambio Climático.

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Sobre las críticas a la Dirección de Cambio Climático de la capital

"Lo toman como 'piponazgo', pero se requiere conocer los riesgos que tenemos, hacer modelamiento climático. ¿Qué pasará en Pomasqui? Lo que preocupa es que no vemos que hagan nada, quizás una cosita por acá o allá, desorganizada, no planificada. Hay que tomar en serio el cambio climático, piensan que son cuatro árboles y tres pájaros afectados".

Los riesgos que atraviesan a la capital

Eliana Jiménez, geóloga, indicó que en la Escuela Politécnica Nacional trabajan con el municipio desde el 2014. Han implementado estrategias en los barrios ubicados en las Laderas del Pichincha. Anota que el cambio del uso del suelo, para pastoreo o actividades agrícolas, en lugares en donde antes había bosque; así como la introducción del eucalipto, que desde 1800 causa ruptura en los suelos y acelera los procesos de erosión, hacen daño.

Jiménez dice que la capital es propensa a enfrentar flujos de escombros o aluviones como el de La Comuna por las quebradas, que desembocan desde el complejo volcánico Pichincha, en el norte; y en el Atacazo, al sur. La EPN fue parte del Proyecto Tomorrow Cities, que estudia 120 años de movimientos en masa relacionados con épocas de lluvia. “Tenemos mapeado Quito y lo que enfrentamos se debe a que se cerraron cauces de quebradas”.

Un ejemplo es lo que pasó en Rumipamba, en 1917, anota y también que sistemáticamente se han tapado drenajes que bajan desde el Pichincha, al Machángara, para descender al valle. “Debemos trabajar más con barrios asentados en esas desembocaduras”.

El municipio está en proyecto con la cooperación japonesa y francesa, para determinar umbrales y alertar a la población, cuando se produzcan precipitaciones muy altas. Eliana Jiménez/ geólogo Politécnica Nacional

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Esto hace la Dirección de Cambio Climático del Municipio de Quito

Carlos Gonzaga es el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente. Comenta que con datos de la red de estaciones meteorológicas de la Empresa de Agua Potable han corroborado récords históricos de lluvia. La temporada de precipitaciones, que avanza desde octubre, seguirá hasta junio, adelanta.

Los estudios desarrollados por su dirección en 2025 señalan que tanto los períodos de lluvia como los de sequía serán cada vez más intensos y frecuentes. Además que:

La temperatura, del 2000 al 2024 ha tenido un incremento de 0,7 grados centígrados.

En el caso de precipitaciones también se evidencia un crecimiento del 36 %.

“Nos alerta y brinda un abanico de posibilidades para trabajar en temas de adaptación, ya que Quito es una ciudad que convive con riesgos, al tener, por ejemplo 900 quebradas”, dijo Carlos Gonzaga.

El municipio ha invertido $ 48 millones en obras de mitigación, como la construcción de la nueva piscina de captación en El Tejado, entre 2025 y 2026.

Así, por ejemplo, en la quebrada de El Tejado, en La Comuna, se amplió 10 veces la piscina de captación. Podrá recoger 28 mil metros cúbicos y además se colocarán mallas dinámicas, tecnología coreana, para retener lodos, rocas y troncos, explicó.

La cancha de vóley se convirtió en el epicentro de la desgracia, luego del aluvión de La Comuna, en enero del 2022. Archivo

Sobre las críticas a la Dirección de Cambio Climático

Frente a las críticas por la existencia de su dirección, Carlos Gonzaga recordó que se creó en el 2009, en la alcaldía de Paco Moncayo. "Acabamos de actualizar el plan de acción de cambio climático, avalado por la ONU. Desde esta dirección damos asistencia técnica a toda la corporación; los multilaterales exigen un enfoque de cambio climático, para acceder a financiamiento".

Pero, ¿cómo la ciudad reducirá la contaminación? En el estudio se hizo un inventario de gases efecto invernadero. "Efectivamente, el transporte emite el 46 % de gases; la huella de carbono es de 6.7 millones de toneladas anuales y ese sector es el que más aporta. La AMT hace la revisión técnica y le hemos dado lineamientos para mejorar; implementamos troles, pero se requiere una política de Estado, mejor combustible y acceso a financiamiento para que compren unidades modernas". ¿Por qué circulan buses contaminantes? Se evidencia el divorcio entre Ambiente y AMT, entre otras.

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