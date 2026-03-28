Nuevo gerente de Petroecuador: ¿Qué experiencia tiene y qué retos tendrá su gestión?

La petrolera destaca la experticia de Sebastián Maag. No obstante, el funcionario no registra títulos en Senescyt

Sebastián Maag Pardo fue designado como el nuevo gerente general subrogante de Petroecuador. Según la empresa estatal, Maag, quien se enfila como el noveno gerente de la petrolera en lo que va de este Gobierno, posee un título con doble licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales por The George Washington University.

TE INVITAMOS A LEER: Precio del petróleo WTI sube a 99 dólares por ataques armados en Irán

La estatal señala además que Maag cuenta con amplia experiencia profesional en hidrocarburos, liderando proyectos estratégicos de infraestructura de gas y gas natural licuado (GNL) en América Latina, logrando fortalecer la cadena de valor “gas-to-power” en varios países de la región.

No obstante, un día después de su designación, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) continuaba sin registrar sus títulos académicos.

De no haberlo hecho, el nuevo funcionario deberá registrarlo, ya que la ley establece que están obligados a inscribir los títulos extranjeros en la Senescyt, tanto los ecuatorianos como los extranjeros que ejercen su profesión en el país, trabajan en el sector público o desean continuar estudios de posgrado en instituciones ecuatorianas.

Su paso por el sector público

Petroecuador indica también que trabajó como asociado de investigación en Washington D. C. para el Inter-American Dialogue y el Atlantic Council, en el Centro para América Latina y Energía, donde asesoró a empresas energéticas y mineras en estrategias corporativas y de sostenibilidad. Desde este rol, dirigió equipos multidisciplinarios en la región, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en proyectos energéticos e hidrocarburíferos.

La hoja de vida, difundida por Petroecuador, señala que fue director de Energía y Recursos Naturales en la firma consultora FTI Consulting, liderando proyectos en Estados Unidos, México y la Unión Europea. Además, fue gerente de Consultoría en S&P Global, función en la cual asesoró al Gobierno de Guyana, así como a fondos de inversión, operadores de oil & gas y desarrolladores de infraestructura energética.

El documento refleja también su paso por el sector público. Desde septiembre de 2025 se desempeñó como jefe corporativo de Desarrollo de Negocios en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). En 7 meses estructuró procesos de asociatividad para fomentar la atracción de inversión privada en nuevos proyectos de generación eléctrica.

Los retos del nuevo gerente subrogante de Petroecuador

“El principal reto del nuevo gerente subrogante, independientemente de su curva de aprendizaje y juventud, es actuar con urgencia quirúrgica: traspasar de forma inmediata los bloques operados por Petroecuador al Ministerio de Energía para su delegación directa a operadores internacionales”, dijo a Diario EXPRESO el analista de energía y petróleo Nelson Baldeón.

Ecuador renegocia bloques petroleros con inversión de $119 millones para producir más Leer más

Agregó que Ecuador no puede seguir tolerando una caída acumulada del 33 % en su producción petrolera, mientras la empresa estatal carece del capital, la tecnología y la capacidad operativa para revertirla. “El modelo Perupetro o Ecopetrol existe y funciona; aquí no hay que inventar nada, hay que ejecutar”, enfatizó Baldeón.

Lo secundario debe esperar. La negociación del seguro petrolero corporativo, que consumía agenda y recursos políticos, debe suspenderse, según Baldeón. Explicó que el único indicador que importa hoy es el número de barriles por día, y que este solo aumenta con inversión privada y delegación directa en campo.

Adicionalmente, el nuevo gerente debe convertirse en un aliado activo de la autorización de la refinería privada de Monteverde: reducir la dependencia de derivados importados es tan urgente como aumentar la producción de crudo. También debe impulsar una actualización de la Ley de Hidrocarburos para permitir la delegación directa de bloques petroleros, como ocurre actualmente en países como Perú y Venezuela, señaló Baldeón.

Sin producción y sin refinación propia, Ecuador seguirá subsidiando ineficiencia con dólares que no tiene, destacó Baldeón.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ