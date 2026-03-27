Precio del petróleo WTI sube a 99 dólares por ataques armados en Irán

El valor del barril texano aumenta un 5 % luego de que Teherán impidiera el paso de dos buques en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es clave para el transporte de crudo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 5,46 % y alcanzó los 99,64 dólares por barril este viernes 27 de marzo en Nueva York, impulsado por el bloqueo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz y la prolongación de la guerra en Oriente Medio.

Tensión económica mundial

Este incremento representa el cierre más alto del crudo estadounidense durante la última semana. El mercado global de hidrocarburos reacciona a las restricciones de navegación impuestas por las autoridades iraníes, quienes impidieron el acceso a dos barcos comerciales chinos pese a declarar que el cruce marítimo permanece abierto para flotas no hostiles.

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La alteración en el mercado energético se produce a un mes de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra infraestructura en Irán. La escalada de respuestas militares ha paralizado las negociaciones de cese al fuego en la región.

En este escenario geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió hasta el lunes 6 de abril el plazo para que el gobierno iraní reabra el estrecho de Ormuz. El mandatario norteamericano advirtió con destruir las centrales eléctricas del país persa si no se levanta la restricción marítima.

A pesar de la tensión bélica, el gobierno estadounidense sostiene que las autoridades en Teherán están buscando vías para llegar a un acuerdo y frenar el deterioro de su infraestructura estratégica.

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Mientras se agota el ultimátum de Washington, las operaciones militares continúan. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó públicamente que las ofensivas de su ejército contra territorio iraní se expandirán y se intensificarán durante los próximos días.

El estrecho de Ormuz es un punto de estrangulamiento comercial por donde transita una quinta parte del consumo mundial de petróleo. El bloqueo de embarcaciones eleva la alerta de los inversionistas ante un posible desabastecimiento en las refinerías de Asia y Occidente.

La cotización del crudo WTI es el indicador referencial para el petróleo ecuatoriano. Un alza sostenida en el precio del barril internacional impacta directamente en los ingresos de exportación nacional, aunque también presiona el costo fiscal de los derivados que el Estado importa para el abastecimiento interno.

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