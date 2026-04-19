Independiente del Valle vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en vivo el partido de LigaPro

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Los equipos que han dominado las últimas tres ediciones de la LigaPro se vuelven a enfrentar este domingo 19 de abril, desde las 15:30, en el juego más atractivo de la novena fecha.

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Independiente del Valle, sólido líder del campeonato, recibe en Chillo Jijón a Liga de Quito, que ha perdido sus dos recientes compromisos del torneo local.

Los rayados quieren aprovechar la localía para sumar un triunfo que les permita aumentar la ventaja en el primer lugar. Llegan con el impulso del triunfo 3-1 sobre Universidad Central de Venezuela, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico Joaquín Papa presentará su equipo principal, con el delantero paraguayo Carlos González como referente de ataque. El guaraní se ha convertido en el nuevo grito de gol de los negriazules y espera estrenarse como verdugo de los azucenas.

Los albos buscan recuperarse

Liga de Quito quiere cortar la mala racha que lleva en la LigaPro.API

Del lado de Liga de Quito, el estratega Tiago Nunes espera llevar el buen paso que tiene en la Libertadores, donde registra dos triunfos en fila, a la LigaPro.

El entrenador brasileño tiene claro que es la oportunidad para recuperarse y para eso será vital ser contundente, algo que le ha faltado en los últimos encuentros del torneo local.

Nunes tendrá la baja del zaguero Ricardo Adé, cuyo lugar lo ocupará Luis Segovia, y en ataque confiará por un tridente con Janner Corozo, Gabriel Villamil y Deyverson.

Datos claves del partido

Fecha: Domingo 19 de abril

Estadio: Banco Guayaquil

Hora: 15:30 (de Ecuador)

Transmite: Zapping

Sigue en vivo Independiente del Valle vs. Liga de Quito