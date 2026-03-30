ExpoSun 2026, un encuentro para debatir el futuro energético del país

Empresarios, expertos y actores públicos se reunirán en Guayaquil para analizar el sector energético

Un evento para debatir las soluciones a los retos energéticos del país.

Líderes del sector público y privado, expertos, empresas e inversionistas se reunirán en Guayaquil del 6 al 7 de mayo, para analizar el futuro energético del país y debatir soluciones frente a los retos que en este sentido enfrenta la región.

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El evento, denominado ExpoSun 2026 y que se dará en el hotel Hilton Colón Guayaquil, es un encuentro pionero y referente a nivel nacional en energías renovables, según mencionan en un comunicado sus organizadores.

“Durante dos jornadas, el evento se consolidará como un espacio de diálogo estratégico para abordar los desafíos del sistema energético ecuatoriano, promover propuestas y generar oportunidades de inversión que contribuyan a acelerar una transición hacia fuentes de energía más sostenibles”, señala el comunicado.

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Este tipo de debates cobra relevancia en un momento en que el sistema eléctrico del país enfrenta presiones estructurales. En la última década, el consumo de electricidad en Ecuador ha crecido 28,8 %, mientras que la capacidad de generación no ha aumentado al mismo ritmo, lo que ha generado déficits energéticos y dependencia de importaciones eléctricas en momentos críticos.

El eje central de ExpoSun es reunir a empresas, proveedores tecnológicos, inversionistas y profesionales del sector energético para explorar nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos solares en Ecuador.

Y es que bajo el escenario actual y de los dos últimos años, las energías renovables, especialmente la solar, han ganado protagonismo. Solo en el último año, la demanda de sistemas fotovoltaicos creció 325 % en el sector residencial y 745 % en el sector industrial, impulsada por empresas y hogares que buscan mayor seguridad energética.

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Conferencias

Además de la exposición comercial, la ExpoSun 2026 contará con un programa de conferencias y paneles especializados en el sector energético. Entre los ponentes principales estará la ministra de Energía, Inés Manzano, quien hablará de las perspectivas del Gobierno para el desarrollo de energías renovables en el país.

También expondrán Josué Macías, representante de CNEL, con una conferencia sobre eficiencia energética; Oscar Ponce, de Tecmall, quien abordará las aplicaciones de drones para proyectos solares y de energía renovable; y Pablo López, de Solar Team, con una charla sobre la inversión de la industria en la transformación energética.

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La agenda continuará el 7 de mayo con la participación de Jorge Ortega, de Huawei, quien expondrá sobre microredes industriales y soluciones para garantizar energía confiable con costos controlados. Ese mismo día, Nicolás Mayandía, de Arsago Capital Partners, presentará la conferencia “¿Cómo levantar capital para mi proyecto de generación eléctrica?”.

Durante esa jornada también intervendrá Andrés Cathey, del Max-Planck-Institute for Plasma Physics, con una presentación sobre generación eléctrica con energía nuclear en Ecuador, así como Andrés Terán, de HEKA, quien abordará el tema “Tokenización de proyectos de energía”.

El evento también contará con espacios de networking diseñados para facilitar el intercambio de conocimiento entre empresas, emprendedores, instaladores, inversionistas y profesionales técnicos interesados en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, además de 50 stands especializados en tecnología solar y soluciones energéticas.

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