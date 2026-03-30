Trump afirma que hay un "cambio de régimen" en Irán y sugiere un acuerdo inminente

La incertidumbre sobre una posible incursión terrestre de EE. UU. mantiene en vilo a la economía y a la diplomacia mundial

Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia junto a una pancarta en honor al exlíder supremo iraní Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 30 de marzo de 2026.

Irán e Israel se bombardearon la mañana del lunes, 30 de marzo de 2026, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó poco antes que estaba cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que ya superó un mes.

La afirmación de Trump buscó calmar a los mercados, nerviosos por la falta de perspectiva para terminar el conflicto que ha dejado miles de muertos y trastocado los mercados mundiales, con el petróleo a más de 100 dólares el barril.

El ejército israelí anunció el lunes en la mañana a través de Telegram que sus fuerzas "están atacando actualmente infraestructuras militares del régimen de terror iraní a lo largo de Teherán".

Al mismo tiempo, el ejército israelí dio a conocer que había detectado misiles lanzados desde Irán y que sus "sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza".

Pero mientras el conflicto se arrastra con ataques en toda la región del Golfo, Trump aseguró estar cerca de un acuerdo con Irán.

Dudas sobre acuerdo inminente

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro (…) pero ya hemos tenido un cambio de régimen", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra.

Netanyahu ordena ocupar más territorio en el sur del Líbano Leer más

"Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen", dijo Trump.

RELACIONADAS José Antonio Kast recorta 77 millones al presupuesto de seguridad en Chile

No quedó claro a quién se refería Trump. El primer día de la guerra, el 28 de febrero, murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue sustituido por su hijo, Mojtaba Jamenei.

El gobernante estadounidense aseguró también que Irán permitirá el tránsito de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde pasa 20% de la producción mundial de petróleo.

Irán mantiene el estrecho bloqueado desde el inicio del conflicto.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió 3,23% a 102,86 dólares en el comercio matinal asiático, mientras que el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, despuntaba 2,95% a 115,89 dólares.

"La gente se despierta cada día preocupada ante un futuro incierto", confía a la AFP Farzaneh, una iraní de 62 años, desde la ciudad de Ahvaz. Y todo esto mientras "nadie desea realmente la guerra", lamenta.

¿Tropas estadounidenses sobre el terreno?

Abundan las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en el terreno en Irán. El propio Trump mantiene cierta ambigüedad respecto a esta posibilidad.

Según The Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala, sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había descartado esta hipótesis el viernes, asegurando que los "objetivos" de guerra en Irán podrían alcanzarse sin el envío de tropas de tierra.

Un buque estadounidense de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a unos 3.500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó el viernes a la región.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Qalibaf en un comunicado.

"Nuestros hombres esperan la llegada de los soldados estadounidenses sobre el terreno para atacarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados regionales", advirtió.

En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra que estalló el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El mundo se olvida de la guerra de Ucrania tras un mes de bombardeos en Irán. https://t.co/actisn7h9n — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 28, 2026

Líbano bajo fuego

Los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita están reunidos desde el domingo en Islamabad, la capital pakistaní, para llevar a cabo conversaciones sobre el conflicto.

Cuba aguarda petrolero ruso con carga de crudo ante la caída del sistema energético Leer más

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su país está dispuesto a mediar y acoger "conversaciones sustantivas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto, y destacó el creciente apoyo a sus esfuerzos de paz.

RELACIONADAS Hutíes lanzan misiles balísticos contra Israel y se unen a la guerra

No obstante, Irán ataca instalaciones energéticas y productivas de sus vecinos del Golfo.

Igualmente, Israel atacó una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que bombardearon con misiles balísticos un complejo industrial en el sur de Israel en respuesta "a los ataques del eje estadounidense-sionista a centros industriales" en el país.

En Líbano, los ataques israelíes provocaron 1.238 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos 124 niños, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el domingo al ejército "expandir" la zona de seguridad en este país vecino para "neutralizar" la amenaza del movimiento chiita Hezbolá.

La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) anunció este lunes la muerte de uno de sus cascos azules, Dudas sobre acuerdo inminente, después de que un proyectil alcanzara una de sus posiciones en el sur del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!