Hutíes lanzan misiles balísticos contra Israel y se unen a la guerra

El grupo insurgente de Yemen amenaza el tránsito comercial en el mar Rojo tras cumplirse un mes del conflicto multinacional

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles balísticos hacia el territorio de Israel para reivindicar su primera operación directa en el actual conflicto armado. El movimiento insurgente cumple su amenaza de intervenir en la ofensiva iniciada hace un mes por Estados Unidos y el Gobierno israelí contra Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei.

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Estrategia estadounidense y ultimátum marítimo

El presidente estadounidense Donald Trump expresó en Washington su decepción por la falta de apoyo militar de la OTAN, contrastando esta inacción con la colaboración de aliados como Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. El mandatario extendió hasta el 6 de abril el plazo para que el gobierno de Irán reabra el paso comercial de hidrocarburos.

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Trump rebautizó el estrecho de Ormuz como el "estrecho de Trump" y advirtió que destruirá las centrales eléctricas iraníes si no se acata la exigencia. Pese a las declaraciones oficiales, el enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, busca negociar un plan de paz de 15 puntos en los próximos días bajo la mediación principal de Pakistán.

Los ataques mutuos continúan destruyendo instalaciones estratégicas sobre el terreno. Israel ejecutó bombardeos sobre la capital Teherán y un edificio residencial en Zanjan que dejaron cinco muertos, además de atacar la central nuclear de Bushehr y la planta siderúrgica de Khuzestan.

Las fuerzas militares de Irán respondieron atacando un buque logístico estadounidense cerca del puerto omaní de Salalah. Los proyectiles iraníes también impactaron aeropuertos en Kuwait, instalaciones de aluminio en Emiratos Árabes Unidos y territorio israelí, donde un civil falleció y elevó a 19 los muertos en ese país durante este mes.

Israel mató a tres periodistas

Finalmente, en el sur de Líbano, al menos tres periodistas de los medios Al Manar y Al Mayadeen, un camarógrafo y una cuarta persona murieron en un ataque aéreo de Israel en la zona de Jazín. El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque y lo catalogó como un crimen que viola los tratados de protección internacional

Imágenes del vehículo bombardeado, donde se movilizaban periodistas. EFE

Imágenes del vehículo bombardeado, donde se movilizaban periodistas. EFE

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