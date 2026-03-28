El mandatario António José Seguro advierte sobre la erosión del derecho internacional y el impacto de tecnologías disruptivas

El presidente de Portugal, António José Seguro, oficializó el respaldo total del Ejecutivo para ejecutar una modernización técnica y operativa de las Fuerzas Armadas del país europeo. La directriz busca blindar al Estado como medida de contención ante la fragmentación política internacional y el resurgimiento de hostilidades bélicas de alta intensidad en Europa y Oriente Próximo.

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Factores de riesgo y reestructuración estatal

La disposición gubernamental fue expuesta durante la primera ceremonia oficial de presentación del estamento militar al nuevo jefe de Estado, quien asumió su cargo a inicios de marzo de 2026. El plan logístico se enmarca en un escenario geopolítico donde el derecho internacional y las organizaciones multilaterales enfrentan un periodo de mutaciones profundas y pérdida de capacidad de maniobra frente a las disputas territoriales.

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La actualización del aparato de defensa trasciende el ámbito armamentístico tradicional. Seguro detalló que la estrategia estatal deberá adaptar sus protocolos de respuesta frente a una agenda de amenazas no convencionales que superan la competencia exclusiva de la seguridad interna.

Las presiones demográficas y la escalada de flujos migratorios exigen una revaluación de las tácticas de control fronterizo y presencia del Estado. A estos factores de riesgo se suman las vulnerabilidades logísticas provocadas por el cambio climático, catástrofes naturales y la emergencia de herramientas tecnológicas que alteran la ciberseguridad gubernamental.

Esta reestructuración obliga a las bases castrenses a elevar su operatividad táctica sin depender exclusivamente de los mecanismos diplomáticos que actualmente se encuentran socavados.

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