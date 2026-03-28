Charlene y Gabriella destacan con el privilegio del blanco ante León XIV

La imagen de madre e hija de blanco marca uno de los momentos más comentados del paso del papa en Mónaco

La visita del papa León XIV a Mónaco marcó un hito para el principado. Se trató de su primer viaje apostólico del año a Europa desde su elección en mayo, y fue recibido por el príncipe Alberto II y la princesa Charlene en una jornada de alto simbolismo institucional.

El encuentro reunió a la familia Grimaldi y puso en primer plano a los mellizos Jacques y Gabriella, quienes acompañaron parte de la agenda oficial. La cita no solo destacó por su relevancia histórica, sino también por una imagen inusual dentro del protocolo vaticano.

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La princesa Charlene asistió vestida de blanco, haciendo uso del denominado “privilegio del blanco”, una prerrogativa reservada a un grupo limitado de reinas y princesas católicas.

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La novedad fue que su hija Gabriella también vistió de ese color, algo poco común, aunque permitido por la flexibilidad del protocolo en el caso de menores de edad.

En audiencias con el pontífice, la norma establece que las mujeres deben vestir de negro y cubrir la cabeza. Solo excepciones específicas —como las reinas de España y Bélgica o la gran duquesa de Luxemburgo— pueden optar por el blanco, un gesto cargado de simbolismo y reconocimiento dentro de las monarquías católicas.

Los niños dominaron el protocolo

Charlene y Gabriella coordinaron sus atuendos con abrigos blancos de corte clásico. Ambas incorporaron en la solapa un broche con las banderas de Mónaco y del Vaticano, reforzando el carácter diplomático del encuentro. Gabriella completó su vestimenta con un vestido de encaje, bailarinas y un peinado sencillo.

Durante la jornada, Jacques y Gabriella mostraron dominio del protocolo: saludaron desde el balcón y realizaron gestos de respeto ante el paso del pontífice, lo que fue bien recibido por los asistentes.

La visita también congregó al resto de la familia Grimaldi, entre ellos Pierre y Beatrice Casiraghi, Louis y Marie Ducruet, Charlotte Casiraghi, así como las princesas Carolina y Estefanía, en una de las pocas ocasiones recientes en que se les vio reunidos públicamente.

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