Valeria Gutiérrez: “Prácticamente me mudé a Ecuador”

La exreina de belleza, modelo y presentadora Valeria Gutiérrez (26) regresó al país para quedarse. Generalmente iba y venía de Estados Unidos, donde ha residido por largas temporadas desde que era una niña.

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Mantiene una relación con el cantante argentino Áxel, quien acaba de visitar Ecuador. En 2023 fue parte de Yo me llamo, donde surgió el romance. Ahora integra el equipo de En contacto.

Sorprendió su regreso al país…

Quise volver, esta vez para quedarme en En contacto. Mi objetivo es desarrollar mi carrera como presentadora en la TV ecuatoriana. Surgió una oportunidad en 2021 y ahora que Virginia Limongi se marchó, buscaban a otra persona. Antes no estaba lista porque me faltaba experiencia. Considero que este es el momento, incluso ya estoy haciendo algunas menciones. Los primeros días sentí un poco de nervios, pero ya me siento relajada. Prácticamente me mudé a Ecuador, ya traje todo.

Extrañaba Ecuador

Por muchas razones, la mayoría quiere irse de Ecuador. Sin embargo, usted hizo lo contrario.

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Me lo han dicho, pero cualquier país es inseguro. Hay que tener cuidado. Vine para trabajar, mi objetivo no es andar de farra en farra. Salgo lo necesario. Aprovecho esta nueva etapa para aprender. Seguiré en el modelaje.

¿También regresó su familia?

Mi mamá (Gaby) ha hecho su vida en Estados Unidos y continuará allá. La familia no tiene que estar cerca para apoyarme, siempre lo ha hecho.

Cuando le dijo a su novio que regresaría a Ecuador, ¿cuál fue su primera reacción?

Fue una de las razones por las que tomé la decisión. Como él dice, hay que saltar al abismo. No es que yo descarté ser presentadora, pero en Estados Unidos tenía mi rutina, mis amistades... estaba en otro momento. Si se dio nuevamente la oportunidad, había que considerarla. Tener el apoyo de mi pareja es muy importante. Me encanta estar en Ecuador.

Es notorio que extrañaba.

Cuando estoy aquí me siento completa. Mi novio me dice que en Ecuador me cambia la vibra y la mirada. Es cierto. Así lo siento porque estoy en casa. Extrañaba mucho la comida y la rutina. Áxel ama Ecuador, tiene tatuado al país en uno de sus brazos. Estuvo como jurado en Yo me llamo y los ecuatorianos le han dado amor y apoyo en su carrera. Él vive en Argentina, casi siempre nos vemos una vez al mes. Habrá ocasiones en las que me toque viajar a mí. Siempre habrá un lugar y tiempo para vernos.

Fue candidata a Miss Universo en 2021 y representó al país en Miss International. ¿Volvería a participar?

Por ahora no estoy interesada, me estoy enfocando en mi faceta de presentadora, pero los certámenes no los he descartado. Mi primera vez fue en Miss Ecuador con María del Carmen Aguayo. Como primera finalista, me enviaron a Miss International, en Japón. Mi meta era ir a Miss Universo. Siempre queda esa espina, ese sueño. Quisiera intentarlo de nuevo más adelante. He dicho que soy ecuatoriana al cien por ciento, aunque no haya vivido siempre en este país. Me marché a los diez años.

Ahora que está en el Canal del Cerro, no sería raro que le ofrezcan participar en una producción.

Nunca me ha llamado la atención la actuación. Antes de ir a Yo me llamo, iba a hacer un curso en España, porque ofrecen herramientas que sirven para los presentadores, como expresión corporal, proyectar la voz. Todo sirve. Actuar en realidad no me interesa.

“Áxel es un hombre de verdad”



Cuando su novio estuvo en la revista mañanera, ¿cómo se sintió?

Fue un tributo a su trayectoria. Estuve como presentadora, pero también como su pareja. Emociones encontradas. Muchos me dicen que se me nota enamorada y es verdad. Los dos lo estamos. Fue muy lindo que estuviera ahí, una manera de darme su apoyo.

Usted es una mujer muy guapa, seguramente ha tenido muchos admiradores. ¿Qué le vio a Áxel o que tiene él que no encontró en otros?

Es un hombre de verdad. Me trata con mucho amor, siempre me lo demuestra, me da su apoyo, cree en mí. Siempre quiere lo mejor para mí. Está seguro de sí mismo, (es) maduro. Tiene más años que yo, además me enseña mucho de la vida. Una de las canciones que me dedicó se llama Abismo.

Con su novio, Áxel. Cortesía

¿Ya no existen abismos entre los dos?

Cuando comenzamos esta relación, ambos nos lanzamos a algo. Yo, porque él era un hombre con más edad, había tenido una familia… Salté a ese abismo, pero no me arrepiento, ha sido una de mis mejores decisiones. Nada ha sido perfecto, pero lo hemos manejado con amor y respeto. Mi familia lo ama, conoce cómo es. Ahora que vino conoció a un tío.

Los argentinos tienen fama de pesados.

Depende. A los argentinos se los odia o se los ama. Áxel cae bien, conoce mucho.

¿Los hijos de él ya la aceptaron, la ven con buenos ojos?

Tiene cuatro hijos. Con los más pequeños sí me llevo bien. A las mujeres hay que darles más tiempo, son las princesas de papá. Si no están listas, las entiendo. Trato de manejar esa situación sin prisas.

En una entrevista, Áxel dijo que a los 60 años le gustaría ser sacerdote. La noticia fue muy comentada.

Creo que hubo una mala interpretación. Ahora tiene 49 años y ser sacerdote es algo que le llamaba la atención cuando era niño, cuando todavía no descubría su pasión por la música. Ya aquello está descartado.

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"Estaré donde me sienta feliz"

Se han mantenido juntos durante más de dos años. ¿Han considerado formalizar la relación?

Lo hemos conversado, sobre todo porque ya llevamos más de dos años. Claro que quisiera casarme o ser madre, pero todavía no, porque considero que hay mucho camino por recorrer. Tal vez más adelante. Existe diferencia de edad, pero aquello no es algo que nos complique.

Dice que tiene mucho camino por recorrer. ¿Cómo se visualiza a los 30 años?

Como una presentadora reconocida, seguir en la TV. Quizá haber ido a Miss Universo. A esa edad sí me veo casada y por lo menos con un hijo. A veces la vida nos pone en lugares que se convierten en plataformas o puertas. Si en algún momento tengo que salir de Ecuador, lo haré. Si tengo que irme a Argentina y continuar con mi carrera allá, lo haría con gusto.

¿Es una mujer que se adapta fácilmente a vivir en otras partes?

Sin problemas lo hago. A veces cuesta. En mi caso, como era pequeña, me adapté a Estados Unidos. El idioma fue algo difícil. Siempre he estado de un lado a otro. Nunca me aferro a un solo lugar. Estaré donde me llamen y me sienta feliz. La vida es para arriesgarse.

Algunas exreinas o presentadoras se dejan tentar por los reality shows. Aunque al principio se negó, Alejandra Jaramillo lo hizo.

En estos momentos no me veo en esos espacios. Estuve en uno (Enamorándonos), pero más que nada para acostumbrarme a la pantalla. Nunca he querido o me ha interesado que me conozcan como una chica reality. Menos si son escandalosos. No digo que estén bien o mal, cada quien hace lo que le parece o le guste. Pero en estos momentos, no. Alejandra lo hizo por su pareja, lo quiso apoyar. No se necesita armar escándalos o peleas, lo importante es ser auténtico.

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