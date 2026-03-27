Valentina De Abreu: “Emigrar de nuevo me golpeó duro”

La actriz reflexiona sobre los desafíos de dejar su zona de confort en busca de crecimiento profesional

La actriz venezolana Valentina De Abreu (28) vivió siete años en Ecuador y ahora reside en México, donde estudió actuación en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa.

Debutó a los 8 años en su tierra natal, en la telenovela Los querendones (Venevisión), aunque ya había participado en comerciales y catálogos. Además, fue parte de Sábados sensacionales como una de Las Minipops Siglo XXI.

(Te invitamos a leer: Elba González responde a las críticas por sus muecas en El Cholito)

Durante su paso por nuestro país integró los elencos de Tres familias, Sharon, la Hechicera (segunda parte), Antuca me enamora y Juntos y revueltos. Recientemente vino por su nominación como actriz influencer en los premios Ícono, en los que además se desempeñó como presentadora de una categoría.

Christian Rodríguez: “Soy un Messi en la producción” Leer más

Muchos actores aspiran a ingresar en ese reconocido centro de estudios de Televisa, pero no todos lo logran.

Hice el casting para estudiar actuación. Éramos más de 3.000 personas y solo quedamos 30. Fue una experiencia ruda, pero crecí a nivel personal y profesional. Fue un año de mucho aprendizaje. Soy otra persona, maduré. Ahora me siento más plantada. Nos exigían a nivel mental, emocional y físico. Los profesores nos forjaron para la vida real. Incluso me fracturé un pié en una actividad.

"México era mi sueño"

Para usted, como para muchos, México es el país al que aspiran llegar para proyectarse internacionalmente.

México era mi sueño, donde quería vivir, pero siento que es un país abrumador para estar solo. En Ecuador viví sola, pero México es diferente. Ecuador es mi lugar seguro, donde tengo muchos amigos a los que quiero. Lo que me encanta es que en esa tierra hay muchas producciones, ya sea en cine, teatro o TV. Existe mucho movimiento, pero la competencia es una locura. Por ello, me sigo preparando. Estoy haciendo un curso de manejo de armas y combate escénico. Hay que estar en constante aprendizaje. Aunque tengamos carrera, debemos ser mejores.

Ha actuado en los tres países. ¿Qué diferencias existen? ¿Dónde se siente más cómoda?

En Venezuela me siento más cómoda porque es mi tierra, mi acento. No tengo que preocuparme por algo adicional. En Ecuador me incliné por la comedia, mientras que en México el fuerte es el melodrama. Me siento camaleónica: disfruto la comedia, pero también las villanas, estar en situaciones en las que jamás me vería en la vida real. Estos personajes me dan libertad para explorar. Un buen actor no se enfrasca en un solo tipo de roles. Esa es la magia de la actuación.

Se formó en el CEA de Televisa. Cortesía

Emigrar nunca es fácil y usted lo ha hecho en dos ocasiones.

Así es. Siento a Ecuador como mi segundo país. Emigrar de nuevo me golpeó duro. Extraño mucho mi vida ecuatoriana, pero sé que no podemos crecer si no existe incomodidad. Ya me sentía en una zona de confort. Le pedí a Dios crecimiento y me puso súper incómoda (risas). Sé que pronto llegará una oportunidad muy grande. Todo habrá valido la pena.

Seguramente habrá hecho audiciones para participar en algún dramatizado o serie…

He hecho castings, estamos en preselecciones. Estoy en la recta final para la selección del elenco de una telenovela. Ojalá pronto se concrete un proyecto. Tengo confianza en Dios. Todo llega, y siento que este es el año porque me he preparado y he sacrificado mucho.

¿Algún galán mexicano ya le robó el corazón?

Estoy sola, pero algunas personas me ayudan en este proceso. Ahora me enfoco en mi carrera, pero no está cerrado mi corazón. Todavía ningún mexicano me ha hecho clic (risas). Sí existen pretendientes, pero nada más. El amor llega de manera inesperada, no se busca. La persona que llegue a mi vida debe entender que este es mi trabajo. Me he topado con hombres a los que no les hace gracia que haga escenas subidas de tono, según ellos. Pero es parte de mi trabajo como actriz.

Aparte de buscar una proyección internacional, ¿qué otras metas tiene?

Estoy estudiando a distancia para ser chef en una escuela culinaria de Ecuador, además, me estoy preparando en baile y soy maquilladora profesional. Como actriz necesito saber de todo un poco. No descarto volver a Ecuador, sé que se reactivaron los proyectos. Me metí al taller de manejo de armas porque en México hay muchos proyectos o seriados de narcos y acción, siempre será útil.

Se sigue preparando

Todo lo que se aprende siempre sirve en algún momento de la vida.

Esta es la carrera de los “no”; recibirás muchos, pero el éxito llega en el momento menos pensado. Hay que estar listos. Perfecciono el inglés y deseo aprender a montar a caballo, ya que se graba mucho en exteriores y fuera de Ciudad de México, también a manejar motos. Seguramente existen muchas actrices rubias y jóvenes; ¿qué me puede diferenciar de ellas? Lo que he aprendido.

Aspira a trabajar en producciones mexicanas. Joel Armijos

Su especialidad es la comida venezolana. ¿Ahora le dará por la mexicana?

(Risas) Cocino de todo, me encanta la comida italiana. Mi abuela (Orfelina) y mi madre (Johaima) me dejaron como herencia la cocina. Es un talento que tenía oculto. Ya di mi examen para pasar al tercer nivel en la escuela culinaria, fue una gran experiencia. Mi abuela era la experta en la cocina. Me gustó desde pequeña, pero me inclinaba por la repostería.

A los actores algo que les cuesta mucho es neutralizar el acento y acostumbrarse al apuntador.

Me costó, pero puedo decir que ya lo domino. Es complicado usar apuntador, un pequeño audífono por el que te dan indicaciones. Estoy acostumbrada a actuar usando la memoria. Hay que tener agilidad mental.

¿Se considera influencer?

Soy actriz. Ser influencer me ha permitido sostenerme económicamente durante varios años, pero me considero principalmente creadora de contenido que colabora con marcas. Mi público ha crecido gracias a mi trabajo actoral. Ser influencer implica una gran responsabilidad.

Quiere actuar en Venezuela

En una ocasión dijo que usted no había conocido otro gobierno en Venezuela que el de Chávez-Maduro. Unas expresiones que invitan a la reflexión.

Eso le pasó a mi generación: no conocemos otro gobierno. No conocimos la Venezuela de la época dorada, en la que los extranjeros querían emigrar porque era una tierra en crecimiento, que prometía. Fue una gran alegría que Maduro haya salido y que esté preso en Estados Unidos. De la noche a la mañana no se solucionará todo. Ya empezó un proceso que será largo y difícil, pero existe algo de claridad en esa oscuridad que cubría a Venezuela. Poco a poco están liberando a los presos políticos. Esperamos que vuelvan los días de felicidad y que se reactive la producción de telenovelas.

Venezuela produjo muchas telenovelas exitosas. ¿Si surge la oportunidad, volvería para participar en alguna producción?

Me encantaría volver a actuar en Venezuela y que se reactive la producción de telenovelas. En enero de 2018 salí de mi tierra, pero he regresado por trámites y porque tengo familia. Allá viven mis hermanos, aunque hace dos años que no los veo. Vivieron en carne propia los hechos que llevaron a la captura de Nicolás Maduro. Ahora parece que nada hubiese pasado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!