España cierra su espacio aéreo a vuelos militares de EE. UU. en la guerra contra Irán
España veta vuelos militares de EE. UU. hacia Irán y aumenta la tensión con Washington
El Gobierno de España ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos militares de Estados Unidos que participan en la operación contra Irán, conflicto que se intensificó desde el 28 de febrero de 2026 y que ha agravado la crisis en el Medio Oriente.
La medida también impide que aeronaves estadounidenses utilicen las bases aéreas de Rota y Morón de la Frontera, instalaciones de uso conjunto entre ambos países. La decisión fue adelantada por el diario El País y posteriormente confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa.
Autoridades españolas precisaron que la restricción se aplica únicamente a operaciones militares y no afecta a los vuelos comerciales, según información proporcionada por el gestor de navegación aérea Enaire.
La UE apuesta por la diplomacia en Oriente Medio y rechaza involucrarse en OrmuzLeer más
Medida aumenta la tensión entre Madrid y Washington
El veto al uso de las bases y del espacio aéreo ha incrementado la fricción diplomática entre España y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado públicamente la postura del Ejecutivo español y ha advertido con posibles represalias económicas, entre ellas un embargo comercial.
Pese a estas presiones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. El Ejecutivo sostiene que la ofensiva se ha desarrollado al margen del derecho internacional y ha reiterado su postura de no participar ni facilitar acciones bélicas.
Restricciones obligan a replantear rutas militares
El cierre del espacio aéreo español obliga a las aeronaves militares estadounidenses a modificar sus trayectorias hacia Oriente Medio, ya que la península ibérica era utilizada como corredor estratégico para vuelos de apoyo logístico y reabastecimiento en vuelo.
Ante esta situación, Washington ha trasladado parte de estas operaciones a bases situadas en Reino Unido, Francia y Alemania, lo que incrementa los costos y la complejidad operativa de las misiones.
No obstante, el veto no se aplica a situaciones de emergencia ni al tránsito por el estrecho de Gibraltar, considerado una vía marítima internacional.
Gobierno defiende su postura y busca preservar relaciones económicas
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que la decisión forma parte de la política del Ejecutivo de no contribuir a una guerra iniciada de manera unilateral y contraria a la legalidad internacional.
El funcionario también aseguró que, pese a las amenazas de represalias, las empresas españolas continúan operando en Estados Unidos en condiciones similares a las de otras compañías europeas.
En ese contexto, anunció la apertura de nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, con el objetivo de facilitar la expansión de empresas españolas en el mercado estadounidense y reforzar las relaciones comerciales bilaterales.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió que el conflicto en Oriente Medio podría prolongarse durante meses y generar consecuencias duraderas, como un eventual aumento de flujos migratorios hacia Europa.