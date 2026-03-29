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El asambleísta Juan Andrés González anunció el pedio de información sobre los pasos de frontera.
El asambleísta Juan Andrés González ha mantenido reuniones con diputados en España.Foto: Leonardo Velasco.

Juan Andrés González reaparece en España en medio de polémica por su inmunidad

El coordinador de bloque de la Revolución Ciudadana busca apoyo internacional

  • Mariela Rosero Ch.

Juan Andrés González, coordinador del bloque de la Revolución Ciudadana, reapareció en un video difundido en redes sociales, desde España. En el mensaje, el legislador anunció que el lunes 30 de marzo de 2026 mantendrá un encuentro en Barcelona con migrantes ecuatorianos, con el objetivo —aseguró— de “ratificar el amor, la esperanza y la conciencia social de nuestra gente”.

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La reaparición de Juan Andrés González se produce en medio de la incertidumbre en torno a su inmunidad legislativa. El pasado 5 de marzo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión 075 del Pleno, en la que se debía debatir el pedido de levantamiento de inmunidad solicitado por Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia. El plazo legal para que los legisladores se pronuncien vencía el 7 de marzo, por lo que no pudieron tomar una decisión.

El problema empezó el 10 de diciembre de 2025, cuando Juan Andrés González, durante una rueda de prensa, aseguró que expondría a un “gobierno terrorista” y afirmó que la Fiscalía General del Estado “está secuestrada por la Función Ejecutiva”. En esa intervención también hizo referencia al denominado caso Porsche, a la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil y a un vehículo que —según señaló— pertenecería a Industrial Molinera, empresa vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa.

Una semana después, el 17 de diciembre, la legisladora oficialista Naila Quintana, de Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una querella en su contra por el presunto delito de calumnia.

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Juan Andrés González busca solidaridad en España

González ha buscado respaldo internacional. El viernes 27 de marzo se reunió con diputados en España, entre ellos Enrique Santiago. El diputado español, secretario del Partido Comunista, escribió en su cuenta de X que, a su juicio, supuestamente, “Ecuador ha sido tomado por organizaciones criminales en connivencia con Noboa”. 

Asimismo, Enrique Santiago denunció la retirada de la personalidad jurídica de la Revolución Ciudadana, así como el intento de levantar la inmunidad de su líder legislativo, a quien —según indicó— recibieron en el Congreso.

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