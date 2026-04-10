Real Madrid vs. Girona: El conjunto blanco se despide de la Liga y apunta todo ante Bayern Múnich

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Esto debes saber Real Madrid empata 1-1 ante Girona en el Bernabéu y prácticamente se despide de LaLiga.

Arbeloa reservó titulares pensando en la remontada del miércoles 15 de abril contra el Bayern Múnich en Champions.

Un gol de Valverde y polémica final con Mbappé podrían sentenciar un curso liguero sin títulos blancos.

El Real Madrid ha firmado su sentencia en LaLiga. El empate 1-1 ante el Girona no es solo un tropiezo; es el epílogo de una pelea por un torneo que hoy parece una utopía. Con una distancia que podría ampliarse a nueve puntos respecto al líder Barcelona, el conjunto blanco se aferra ahora a su "clavo ardiendo" histórico: la UEFA Champions League.

(Le puede interesar: ¿Cuándo juega Ecuador Sub-17 ante Chile en el Sudamericano? Día, hora y dónde ver EN VIVO el partido)

Un ojo en el Bernabéu y otro en el Allianz Arena

Arbeloa, pese a sus declaraciones previas, priorizó la gestión de esfuerzos. Con siete cambios respecto al duelo europeo, el técnico reservó a piezas clave como Rudiger y Alexander-Arnold, pensando en la remontada necesaria tras el 1-2 de la ida ante el Bayern Múnich.

Los jugadores del Girona celebran el empate, al término del partido de LaLiga entre Real Madrid y Girona.Juanjo Martín

El encuentro siguió un guion previsible: un Girona ordenado y un Madrid con más posesión que alma. Aunque Fede Valverde logró romper el muro de Gazzaniga tras la reanudación con un potente disparo, la alegría fue efímera. La fragilidad defensiva volvió a condenar a los locales cuando Lemar, con un zurdazo desde la frontal, puso las tablas definitivas.

El fantasma de los 'cero títulos'

La desconexión tras el empate fue total. Ni la jerarquía de Bellingham ni el desequilibrio de Mbappé —quien reclamó un penal sobre la hora— bastaron para mover el marcador. El equipo se mostró falto de fluidez, reviviendo los fantasmas de los pinchazos ante Getafe y Mallorca.

"La Liga exige una aritmética que ya no nos favorece; ahora solo queda la épica de la Champions", se escucha en los pasillos de Chamartín.

El miércoles 15 de abril, el Real Madrid se juega la temporada en Alemania. Sin margen de error y lejos de su mejor versión futbolística, los hombres de Arbeloa buscan un milagro que hoy, tras lo visto ante el Girona, parece más lejano que nunca.