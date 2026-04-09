Avanza recolección de firmas para elevar a la Isla Trinitaria a parroquia urbana

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El concejal de Guayaquil Alfredo Bautista impulsa la recolección de firmas para elevar a la Isla Trinitaria a la categoría de parroquia urbana, un proceso administrativo que busca modificar la estructura territorial del sur de la urbe para desconcentrar los servicios municipales.

¿Qué beneficios tendría la Isla Trinitaria por ser parroquia urbana?

La iniciativa sumó respaldos recientemente en la cooperativa Luchar y Vencer. Según Bautista, la recategorización responde a la necesidad de implementar proyectos de beneficio social con base en una nueva división del territorio que facilite la atención del cabildo.

De concretarse la propuesta, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece que las parroquias urbanas funcionan como unidades territoriales para la planificación. Aunque no gozan de autonomía financiera ni de un gobierno descentralizado propio como las parroquias rurales, su creación obliga al Municipio de Guayaquil a sectorizar la administración y mejorar la prestación de servicios públicos.

Entre los beneficios técnicos de la parroquialización destacan:

Focalización de recursos: Permite delimitar el presupuesto anual del cabildo para obras e intervenciones específicas en el sector.

Planificación urbana: Facilita la creación de planes de ordenamiento territorial exclusivos para la zona de la vía Perimetral.

Representación electoral: Modifica la conformación de los distritos urbanos para futuras elecciones seccionales.

Una vez completado el censo y la validación de las firmas, el proyecto de ordenanza territorial deberá ser debatido y votado en el seno del Concejo Municipal.