Agenda imperdible: del reguetón clásico al teatro, planifica tu fin de semana

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

Prepárate para un fin de semana lleno de ritmo, arte y diversión. Olvida el feriado que pasó y sumérgete en una agenda que hará que no pares de moverte, reír y disfrutar del talento local e internacional. Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, la ciudad se llena de música, teatro y experiencias únicas que no querrás perderte.

Pop Up

El microteatro vuelve a sorprender con sus espectáculos del mes. Del miércoles al sábado a partir de las 20:30, podrás disfrutar de obras como “Cosas del Amor”, “Ahora una de Vaqueros” y “Minisuite”, pequeñas joyas teatrales que combinan humor, emoción y creatividad. Las entradas tienen un valor de $7, perfectas para una noche cultural accesible y diferente.

Sport Garden

Este sábado 11 de abril, Sport Garden se transforma en el epicentro de la nostalgia con una Fiesta Old School que hará vibrar a todos los amantes del reguetón clásico. Prepárate para revivir los grandes éxitos que marcaron una época, con presentaciones de artistas como Oveja Negra, Don Manny, Kannon El Protagonista, Lokote, y un especial tributo a Héctor el Father.

Las entradas están disponibles en Flash The Tickets, con precios que van desde $11.50 hasta $23. No pierdas la oportunidad de vivir una noche cargada de música, recuerdos y diversión sin límites.

Teatriz

Una nueva propuesta teatral llega para hacerte reír y reflexionar. “La Nota”, una comedia llena de ingenio y momentos inolvidables se presenta los viernes y sábados a las 20:00, y los domingos a las 17:00 en Plaza Parque Town Center. Las entradas se pueden adquirir en BuenPlan.com por $20. Prepárate para una experiencia que combina diversión, talento y buena energía en cada escena.

Toledo Café Teatro

Miriam Murillo y Augusto Enríquez se unen en ‘Amor de Otoño’, el dúo romántico que no te puedes perder. La comedia se presenta el viernes y sábado a las 21:00 y el domingo a las 17:00 en Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada y Los Cedros.

Teatro Centro de Arte

Si eres amante del rock, este sábado 11 de abril a las 19:00, el Teatro Centro de Arte te invita a un concierto sinfónico único con lo mejor de bandas icónicas como Queen, Bon Jovi, Journey, Toto, y más. Más de 70 músicos en escena te llevarán a un viaje electrizante por los clásicos del rock, en un espectáculo que fusiona energía, pasión y talento musical. Las entradas están disponibles por $10 y $15, una experiencia imperdible para toda la familia o tus amigos.

Provenza

Este sábado 11 de abril, Provenza rendirá tributo a la trilogía del rock latino con Vilma Palma, Enanitos Verdes y Hombres G. La banda en vivo se presentará en Urdesa, en Víctor Emilio Estrada y Laureles, desde las 21:00. Entradas desde $5.

Guayaquil se viste de fiesta, música y teatro este fin de semana. Desde noches llenas de reguetón clásico hasta comedias que harán que no pares de reír, pasando por el poder de la música sinfónica, hay algo para todos los gustos.