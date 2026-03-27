Conductores piden más vigilancia en la vía Perimetral ante robos constantes

Un sujeto acusado de asaltar a conductores cerca de la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, fue detenido

Un sujeto acusado de asaltar a conductores en la vía Perimetral fue detenido.

Un sujeto acusado de asaltar a conductores de vehículos pesados en la vía Perimetral, en el sur de Guayaquil, fue detenido por agentes de la Policía Nacional el jueves 26 de marzo.

La empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, indicó que a través de sus cámaras de videovigilancia se observó a un individuo sustrayendo pertenencias a las conductores de vehículos pesados cerca del ingreso al Trinipuerto, en la isla Trinitaria.

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En imágenes difundidas por Segura EP se observa al sujeto —con gorra y camiseta blancas y un pantalón corto verde— mientras amedrenta al conductor de una plataforma desde la ventana del vehículo.

El hombre se desplazaba por el parterre central —cuyos cerramientos están deteriorados— para identificar a sus víctimas, en su mayoría conductores, y luego asaltarlas. Se trata de una modalidad delictiva recurrente desde hace años en la vía Perimetral, sin que las autoridades hayan logrado erradicarla.

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Ante la alerta generada por Segura EP, al sitio fueron desplegados agentes de la Policía Nacional. Ellos cerraron momentáneamente un tramo de la vía para perseguir al sujeto, quien finalmente fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Quejas por reiterados robos en la vía Perimetral, cerca a la isla Trinitaria

Los robos en ese tramo de la vía Perimetral no cesan. Conductores señalan que, a pesar de la presencia de una unidad móvil de la Policía Nacional, los delincuentes se dan formas para seguir cometiendo delitos.

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"Como esas rejas están dañadas, ellos pueden robar y cruzar rápido. Y es la misma modalidad de siempre, van caminando y van viendo quien tiene la ventana abierta o está distraído, y ahí lo cogen. La semana pasada vi un robo similar ahí en Las Malvinas", expuso el ciudadano Roger Velasco, quien transita a diario por la vía Perimetral para ir a su lugar de trabajo.

🚨Vía Perimetral | Detención a sujeto sospechoso.



Las cámaras de video vigilancia visualizaron a un individuo que se encontraba sustrayendo pertenencias a los conductores de vehículos pesados en la vía Perimetral, ingreso a Trinipuerto. pic.twitter.com/ndm3ynG8r0 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 26, 2026

Para Mario Zambrano, quien labora como conductor en un local comercial, los agentes policiales deben realizar rondas constantes en moto en varios puntos de la vía Perimetral, sobre todo en aquellos puntos críticos respecto a este delito.

"Nosotros desde hace años sabemos cuáles son las zonas donde hay que andar atento, ver a todos lados, tener los vidrios arriba. Así también la Policía debe activarse en estos puntos. Hace unos meses veía a más agentes y se sentía un poco más tranquilo, ahora no se ve tanto", comentó el ciudadano.

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