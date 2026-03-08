Pareja muere tras caer de un puente con su motocicleta en la vía Perimetral

El hecho ocurrió la mañana de este domingo 8 de marzo, en el sur de Guayaquil

Personal de Medicina Legal retiró los cuerpos de las víctimas, la mañana de este domingo 8 de marzo.

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 8 de marzo en el sur de Guayaquil. Una pareja que se movilizaba en una motocicleta cayó desde el puente ubicado entre la avenida Pío Jaramillo y la vía Perimetral.

Las víctimas se precipitaron hacia el interior del complejo de la Federación Deportiva del Guayas, donde cayeron cerca del área de la piscina.

El sargento Byron Figueroa, de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito, indicó que aparentemente el siniestro se produjo por una pérdida de carril, lo que provocó que los ocupantes de la motocicleta se impactaran contra los muros del paso a desnivel.

“Al parecer hubo un estrellamiento contra los muros del paso a desnivel. Los ocupantes salieron proyectados unos cinco metros y cayeron dentro del complejo. Estamos levantando información e indicios; por los documentos que portaban se conoce que salían de trabajar en una empacadora”, afirmó el agente de la OIAT.

Accidente en el sur de Guayaquil: Traslado de la motocicleta y las víctimas

La motocicleta quedó sobre el puente y posteriormente fue retirada por agentes de tránsito para ser llevada hasta el Centro de Retención Vehicular.

Las víctimas fueron identificadas como Keny Arias Cuero e Ingrid Thalía Chango Nievez.

Sus cuerpos fueron levantados por personal de Medicina Legal y trasladados hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para los procedimientos correspondientes.

