Estas son las cooperativas en liquidación forzosa, en el último año en Ecuador

En lo que va de este año, dos cooperativas se han sometido a proceso de liquidación.

En el último año, al menos tres cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador han sido sometidas a procesos de liquidación forzosa, según lo ha ido anunciando la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Los casos corresponden a la cooperativa CREA Ltda., intervenida en 2025; la cooperativa Inteligencia de Negocios (Incoop), cuya liquidación fue dispuesta en febrero de 2026; y la cooperativa Cariamanga Ltda., que entró en el mismo proceso el 24 de marzo de 2026.

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Con estos registros, en lo que va de 2026 ya se contabilizan dos entidades liquidadas bajo esta figura.

Causas: problemas financieros y de cumplimiento

En el caso de Incoop, de Ambato, la SEPS determinó que la entidad presentaba un perfil de riesgo crítico y había incumplido un programa de supervisión intensiva. Días después, se conoció que la firma era investigada por la Fiscalía, por un supuesto caso de lavado de activos iniciado en octubre de 2025. El objetivo de este proceso es determinar si en la institución se habrían efectuado operaciones irregulares que podrían constituir un delito. El caso continúa en fase de investigación previa, pero sus abogados señalan que la acusación no tiene sustento.

La medida impide que 5.402 socios puedan retirar sus fondos o hacer movimientos en las cuentas de Incoop.

Por su parte, la cooperativa Cariamanga, la última en anunciarse en lo que va de este año, fue liquidada tras incurrir en incumplimientos administrativos reiterados. Entre estos se incluyen la falta de actualización de estatutos, la no entrega de información financiera obligatoria y la inobservancia de requerimientos del organismo de control, lo que impidió su supervisión.

En el caso de CREA, la liquidación se produjo luego de una suspensión de operaciones, en medio de dificultades financieras que afectaron su funcionamiento. La autoridad alegó la caída de sus indicadores de solvencia muy por debajo de la media permitida, llegando a tan solo el 3.36%. El otro factor es el bajo cumplimiento del programa de intervención del que era parte la institución desde hace dos años atrás.

Acciones del organismo de control

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La Superintendencia ha señalado que la liquidación forzosa es una medida que se adopta cuando las entidades no logran corregir sus problemas pese a procesos previos de supervisión. El objetivo, según ha indicado, es proteger los recursos de los socios y activar los mecanismos de cobertura como el seguro de depósitos, Cosede. El seguro de depósitos en cooperativas en Ecuador puede cubrir hasta $ 32.000 por persona, todo depende del tamaño de la cooperativa.

Estos procesos forman parte de las facultades del organismo para intervenir en entidades que presenten riesgos para su sostenibilidad o incumplan la normativa vigente.

EXPRESO ha solicitado una entrevista a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para profundizar en el estado actual del sistema, los mecanismos de control y las acciones de supervisión en marcha. Aún estamos a la espera de una respuesta.

Fernando Núñez, vocero de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), ha señalado en entrevista pasadas con este Diario, que el sistema cooperativo tiene indicadores muy favorables. El índice de solvencia está por encima del 18% y tienen un indicador de liquidez por encima del 33%. Entonces, el sistema se encuentra saludable, dijo. El sistema financiero popular y solidario representa el 30% del total del sistema financiero a nivel nacional.

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