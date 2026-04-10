Artemis II: California espera un estampido sónico por el regreso de la nave Orión

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Claves del retorno espacial Impacto acústico: Se prevé que el ingreso de la nave a la atmósfera genere un estampido sónico perceptible en todo el sur de California, similar a un trueno profundo.



Monitoreo ciudadano: El USGS utilizará su plataforma de reporte sísmico para que la población registre si sintió la onda de choque, ayudando a cartografiar el fenómeno.



Retorno histórico: Este amerizaje cierra la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo, allanando el camino para el descenso humano en 2028.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta inusual para el sur de California este viernes: un estampido sónico podría sacudir la región durante la tarde. El fenómeno coincidirá con el regreso de la nave Orión, que culmina la histórica misión Artemis II con un amerizaje programado frente a las costas de San Diego.

Se estima que los cuatro astronautas toquen aguas del Pacífico entre las 17:00 y 17:30 (hora del oeste de EE. UU.). Ante la magnitud del evento y la expectativa social, el USGS ha habilitado su plataforma digital para captar reportes ciudadanos, una herramienta tradicionalmente reservada para sismos.

Ciencia participativa frente al estruendo

A través de la encuesta ‘¿Lo sentiste?’ (Did You Feel It), la agencia busca recopilar testimonios en tiempo real. Aunque habitualmente este recurso se utiliza para determinar la intensidad de movimientos telúricos y evaluar daños, en esta ocasión servirá para cartografiar el impacto acústico y la onda de choque generada por la cápsula al reingresar a la atmósfera terrestre.

Lea también|Artemis II: NASA cambia estrategia de reingreso para proteger a astronautas

La física detrás del 'trueno' espacial

De acuerdo con la NASA, este estallido —similar a un trueno profundo— ocurre cuando un vehículo supera la barrera del sonido. Al desplazarse a velocidades supersónicas, la nave aparta las moléculas de aire con tal violencia que se genera una onda de choque, similar a la estela que deja la proa de un barco al surcar el océano, pero transmitida a través de la atmósfera.

Un hito tras medio siglo de espera

El retorno de la misión marca el cierre de un capítulo fundamental en la exploración espacial moderna. El pasado lunes, Artemis II hizo historia al ser la primera misión tripulada en alcanzar la órbita lunar en más de 50 años. Este éxito es el preámbulo necesario para el ambicioso plan de la NASA: colocar nuevamente botas humanas sobre la superficie del satélite en 2028.