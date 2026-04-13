Rafael Oyarte sobre medida cautelar contra GRANASA: "Es manifiestamente improcedente"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Juez de Guayaquil tramitó en cuatro horas un pedido contra GRANASA pese a prohibición de la Corte Constitucional.

Acción de protección por acciones de GRANASA es improcedente por ser un conflicto patrimonial.

Juez enfrenta posible destitución por error inexcusable y Fiscalía investigaría delito de prevaricato.

El constitucionalista Rafael Oyarte analiza la acción de protección con medida cautelar que el liquidador de Veranera S.A. presentó contra Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diarios Expreso y Extra, por el 40 % de las acciones de la compañía. El constitucionalista sostiene que la medida cautelar está "muy mal otorgada" y que, según sentencias de la Corte Constitucional, el juez de la causa podría ser destituido y procesado por el delito de prevaricato.

Incumplimiento de medidas cautelares no existe

- El juez de Garantías Penales de Guayaquil tramitó, en menos de cuatro horas, un pedido para que se oficie a la Fiscalía General del Estado por un supuesto incumplimiento de GRANASA. ¿Es diligencia a la carta?

Una cosa es la celeridad cuando se otorga una medida cautelar; la obligación es correr traslado y tiene que ser cumplida inmediatamente. Más allá de si está bien o mal otorgada, que en este caso está muy mal otorgada.

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- ¿Fiscalía debe conocer ese supuesto incumplimiento?

La Corte Constitucional ha sido clara: se tienen que agotar las medidas de ejecución para luego comenzar con las de sanción, que son distintas. No estoy de acuerdo, pero no hay acción de incumplimiento de sentencia respecto de medidas cautelares.

La audiencia por la disputa del 40 % accionario de GRANASA fue suspendida este 8 de abril de 2026, luego de que el juez Carlos Cristóbal López Vulgarín presentara problemas de salud.ALEX LIMA

Juez no debía tramitar recurso contra GRANASA

- Sin embargo, el liquidador presentó la acción de protección y el juez ha concedido parcialmente la medida cautelar...

La Corte Constitucional ha indicado que eso es una desnaturalización de la medida cautelar. El juez está adoptando una decisión que solo puede tomar una vez concluido el proceso.

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- Además, es un recurso presentado sobre un caso de materia patrimonial y accionaria. ¿Es procedente?

No caben acciones de protección para dilucidar conflictos de propiedad o patrimoniales. Eso es manifiestamente improcedente, según la Corte Constitucional. La sentencia 3372-22-EP/25, publicada en marzo de 2025, dice que cuando un juez recibe una acción de protección manifiestamente improcedente, tiene que rechazarla sin siquiera analizarla.

Posible destitución e investigación fiscal

- ¿Cuál puede ser la consecuencia de tramitarla?

Cuando se concede una acción de protección manifiestamente improcedente o desnaturalizada, se generan efectos como el error inexcusable y, por ende, el juez debe ser destituido. En otros casos, la Corte ha dispuesto oficiar a la Fiscalía para que se investigue al juez por prevaricato y que se declare el abuso del derecho de los demandantes.