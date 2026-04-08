Audiencia por disputa accionaria de Granasa se suspende por salud de juez

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayaquil, Carlos Cristóbal López Vulgarín, tenía previsto resolver, en la tarde de este 8 de abril de 2026, una acción de protección por el 40 % de participación de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Sin embargo, la audiencia no se instaló debido a que el magistrado presentó problemas de salud.

La diligencia estaba convocada para las 14:00, en el Cuartel Modelo, ubicado en el norte de Guayaquil. Hasta el momento, no se ha informado una nueva fecha para la reinstalación de la audiencia.

El recurso lo presentó el liquidador de Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, el 28 de marzo de 2026. La acción busca que un juez ordene la inscripción de esa compañía en el libro de acciones y accionistas de GRANASA, con base en una supuesta disposición de la Superintendencia de Compañías.

Medida cautelar en disputa

El magistrado había admitido a trámite la causa y concedido una medida cautelar que dispone la inscripción de Veranera en los registros societarios de la empresa editorial. Esa decisión motivó una respuesta legal de la defensa de GRANASA, que cuestiona la legalidad de la orden.

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El abogado de la casa editorial, Eduardo Carmigniani Valencia, solicitó la revocatoria de la medida cautelar al considerar que carece de fundamentos. El jurista sostiene que la controversia sobre las acciones es de carácter patrimonial y que existe un acuerdo transaccional que reconoce a Ingrid Martínez Leisker como única propietaria, además de establecer el arbitraje como vía para resolver cualquier disputa.

El jurista añadió que se mantiene a la espera de la nueva fecha para la audiencia.