Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro tras juego de Barcelona SC

La LigaPro se pone que arde, Independiente del Valle sigue arriba con 53 puntos tras 25 fechas, pero los demás no aflojan. Barcelona SC recibió un golpe que duele: perdió 2-0 ante Macará en el Monumental y cayó al tercer puesto, con 44 + 8 dejando que Liga de Quito que tiene 44 +17 se meta segundo. La presión sobre los amarillos sube y la hinchada ya exige reacción.

Los seis primeros se completan con Libertad FC, Aucas y Orense, mientras Deportivo Cuenca y Vinotinto juegan el lunes 18 de agosto y pueden mover todo de nuevo. En la parte baja, Mushuc Runa gana, pero no termina de despegar; el 1-0 sobre Aucas es un respiro, no un salto al cielo.

Así está la tabla de posiciones de la serie A

El sistema de juego de LigaPro 2025

La Serie A 2025 de la LigaPro llega con un formato renovado que promete más intensidad en cada jornada. En esta primera fase, los equipos buscan asegurarse un lugar entre los seis mejores para acceder al hexagonal por el título, conocido oficialmente como Fase Final I.

Los clubes que terminen entre el 7.º y 12.º puesto disputarán el hexagonal por un cupo en Copa Sudamericana (Fase Final II), mientras que los cuatro últimos lucharán por evitar caer a la Serie B 2026.

Cada hexagonal y el grupo de descenso se jugarán a doble vuelta, conservando los puntos y goles acumulados en la fase inicial. Al final, las posiciones determinarán los cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, y el campeón asegurará su presencia en la Supercopa de Ecuador 2026, elevando la exigencia y emoción de esta temporada desde el primer partido.

