Diana Atamaint defiende gestión en el CNE: “No soy operadora política del Ejecutivo”

Diana Atamaint negó tener vínculos políticos con el Gobierno, rechazó señalamientos por la actividad laboral de su hermano

Diana Atamaint rechazó los cuestionamientos que la señalan como una presunta operadora política del Gobierno

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, rechazó los cuestionamientos que la señalan como una presunta operadora política del Gobierno y aseguró que las decisiones adoptadas por el organismo electoral se han tomado con independencia y apego a la ley.

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Durante una entrevista en el programa Primera Hora, la funcionaria se refirió a las críticas que la vinculan con el Ejecutivo a partir de la actividad laboral de un familiar suyo. Atamaint aclaró que su hermano trabaja en un consulado por méritos propios y no por afinidad política. “Sí, mi hermano trabaja en el consulado. Es un profesional que se capacitó para ocupar esa carrera; tiene una licenciatura en Diplomacia de la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con experiencia”, señaló.

Según la titular del CNE, la trayectoria profesional de su hermano responde a decisiones personales que no guardan relación con su gestión. “Él puede trabajar y decidir su afiliación política donde quiera. Eso no ha afectado en absoluto las decisiones que se han tomado dentro del Consejo Nacional Electoral”, sostuvo.

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"No hay sustento para cuestionar imparcialidad", dice Atamaint

Atamaint insistió en que no existe sustento en los señalamientos que cuestionan su imparcialidad. “Insisto: no hay fundamento en los análisis o cuestionamientos que dicen que soy operadora política del Ejecutivo”, enfatizó, al tiempo de rechazar “rotundamente” ese tipo de afirmaciones.

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La presidenta del organismo electoral también cuestionó versiones que, según dijo, han sido difundidas sin sustento. “Incluso vi que me inventaron un hijo con el segundo apellido Atamaint, que supuestamente trabaja con el Gobierno. No sé de dónde sacaron eso”, afirmó.

Respecto a su relación con el poder político, Atamaint sostuvo que su actuación ha sido pública y verificable. “Han visto mis actuaciones. Todos los criterios que emiten sobre que puedo ser una operadora política del actual Gobierno son totalmente falsos”, dijo.

Añadió que el vínculo del CNE con las organizaciones políticas se ha manejado de forma abierta y directa. “Mi relación con las organizaciones políticas ha sido frontal, sincera y abierta, de acompañamiento. Las decisiones que hemos tomado y los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo que dar mucha explicación”, señaló.

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El proceso en las últimas elecciones en Ecuador

Atamaint también defendió la gestión del organismo electoral en los últimos procesos. Aseguró que estos han mostrado mejoras en eficiencia y en los tiempos de entrega de resultados. “Los procesos que hemos sacado adelante han dejado de tener apagones, preferencias o retrasos. Los resultados se entregan en el tiempo que la gente espera y las organizaciones políticas los han aceptado”, indicó.

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Sobre la situación de algunas agrupaciones políticas, explicó que el CNE ha seguido los procedimientos establecidos en la normativa vigente. “Nosotros notificamos tanto a Unidad Popular como a Construye para que presenten sus descargos, como corresponde. No hay más que eso”, manifestó.

Finalmente, precisó que otras 14 organizaciones políticas cumplen con los requisitos para mantenerse vigentes. “De las 17 organizaciones, Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Construye están en procesos distintos. Las otras 14 están habilitadas, además de las que aún deben ser calificadas y están pendientes”, concluyó.

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