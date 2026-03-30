Elecciones seccionales 2026: lista completa de autoridades que se elegirán en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que las votaciones se realizarán el 29 de noviembre de 2026

Las elecciones seccionales en Ecuador ya tienen nueva fecha. Las votaciones se realizarán el 29 de noviembre de 2026, adelantándose varios meses frente al calendario original que apuntaba a febrero de 2027. El cambio modifica los tiempos políticos y operativos de un proceso que definirá a las autoridades locales para el siguiente periodo.

La decisión fue tomada el 27 de marzo por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que optó por reprogramar la jornada ante la posibilidad de un invierno intenso, marcado por lluvias e inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. Con este ajuste, según el organismo, se busca reducir riesgos logísticos y garantizar el desarrollo de la votación.

(Te puede interesar: Elecciones seccionales 2026: estas son las fechas clave tras el cambio del CNE)

El nuevo cronograma establece que la inscripción de candidaturas se abrirá entre el 2 y el 17 de agosto. En ese lapso, las organizaciones políticas deberán registrar a sus aspirantes para los distintos cargos de elección popular en todo el país.

La campaña electoral, por su parte, se concentrará en un periodo breve: del 12 al 26 de noviembre. Serán dos semanas en las que los candidatos deberán posicionar sus propuestas en medio de una agenda marcada por temas como seguridad, empleo y servicios básicos.

Corporación de Participación Ciudadana alerta que cambio electoral afecta democracia Leer más

Elecciones seccionales 2026: ¿cuándo serán publicados los resultados?

Tras la jornada de votaciones, el CNE iniciará la fase de escrutinio y resolución de posibles impugnaciones desde el 2 de enero hasta el 13 de febrero de 2027. Esa última fecha se fijó como límite para la proclamación oficial de resultados.

Una vez concluidos los procesos legales, las nuevas autoridades locales asumirán funciones el 14 de mayo de 2027., según Diana Atamaint, presidente del CNE.

Elecciones seccionales 2026: ¿qué autoridades elegirán los ecuatorianos?

En estas elecciones, los ecuatorianos elegirán:

Prefectos y viceprefectos en las 24 provincias.

Alcaldes de los 221 cantones.

Concejales urbanos y rurales.

Vocales de juntas parroquiales rurales.

Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!