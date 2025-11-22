Con danza y orquesta, El Morro celebra su festival del chivo
La feria gastronómica se desarrolla este sábado durante todo el día
Este sábado 22 de noviembre se llevará a cabo el séptimo Festival del ‘Chivo Morreño’, en el barrio Campo Alegre de la parroquia El Morro, de la provincia del Guayas, de 09:00 a 21:00. Se trata del festival del plato de chivo, una comida típica ecuatoriana que cada año atrae a cientos de turistas a nivel nacional.
Te puede interesar Linver Nazareno, décimero que mantiene viva la voz de Muisne
Ruta Literaria En tinieblas: oportunidad para recorrer el patrimonio de RiobambaLeer más
Además del plato de chivo, el festival expondrá 12 emprendimientos gastronómicos con platos tradicionales del país, que incluyen secos, fritada, cazuelas, piqueos y más.
Además, habrá otros 16 emprendimientos de variada oferta como repostería, dulces tradicionales morreños, cocteles, productos innovadores como vino, mermelada y gelatina de flor de Jamaica del Grupo Corazón del Puerto; tejidos, ropa y accesorios, bisutería.
El festival conlleva el concurso del mejor seco de chivo, por el que participan representantes de las parroquias Progreso, Posorja, Puná y El Morro con premios en efectivo.
También, el evento contará con el Festival Folklórico internacional AIFL “Sin fronteras 2025”, que traer a delegaciones de danza artística y folclórica de México, Chile, Paraguay y Ecuador, además de invitados locales como Los montubios del Tablao y la orquesta Kandela.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!