Con danza y orquesta, El Morro celebra su festival del chivo

La feria gastronómica se desarrolla este sábado durante todo el día

Este sábado 22 de noviembre se llevará a cabo el séptimo Festival del ‘Chivo Morreño’, en el barrio Campo Alegre de la parroquia El Morro, de la provincia del Guayas, de 09:00 a 21:00. Se trata del festival del plato de chivo, una comida típica ecuatoriana que cada año atrae a cientos de turistas a nivel nacional.

Además del plato de chivo, el festival expondrá 12 emprendimientos gastronómicos con platos tradicionales del país, que incluyen secos, fritada, cazuelas, piqueos y más.

Además, habrá otros 16 emprendimientos de variada oferta como repostería, dulces tradicionales morreños, cocteles, productos innovadores como vino, mermelada y gelatina de flor de Jamaica del Grupo Corazón del Puerto; tejidos, ropa y accesorios, bisutería.

El festival conlleva el concurso del mejor seco de chivo, por el que participan representantes de las parroquias Progreso, Posorja, Puná y El Morro con premios en efectivo.

También, el evento contará con el Festival Folklórico internacional AIFL “Sin fronteras 2025”, que traer a delegaciones de danza artística y folclórica de México, Chile, Paraguay y Ecuador, además de invitados locales como Los montubios del Tablao y la orquesta Kandela.

