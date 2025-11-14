Ruta Literaria En tinieblas: oportunidad para recorrer el patrimonio de Riobamba

La actividad está inspirada en una obra literaria y pretende mantener viva la memoria de la ciudad

Descubrir una ciudad puede ir más allá de recorrer sus calles. A veces, conocer su alma requiere caminar entre sombras, escuchar sus voces antiguas y dejarse guiar por las historias que aún habitan en sus muros. Así lo propone la Ruta Literaria En tinieblas, una experiencia que invita a mirar a Riobamba desde lo simbólico, lo ritual y lo profundamente humano.

Inspirada en la novela homónima del periodista y narrador riobambeño Diego Vallejo, esta ruta se ha convertido en una forma distinta de acercarse al patrimonio y a las tradiciones andinas. No se trata solo de leer una obra o visitar sitios históricos, sino de recorrer una ciudad que respira entre la literatura, la memoria y los saberes ancestrales.

Las paradas de la Ruta Literaria En tinieblas en Riobamba

El recorrido plantea cuatro paradas que vinculan historia, espiritualidad y simbolismo. La primera es la Botica Bristol, que conserva en frascos antiguos el legado de fórmulas magistrales y sabiduría ancestral que sanaban con ciencia y fe. Luego, el Colegio San Felipe Neri abre sus puertas para recordar el paso de los jesuitas y su contribución al pensamiento humanista de Riobamba.

En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, el relato se sumerge en la historia religiosa y arquitectónica, y revive los misterios de las catacumbas, donde la piedra se convierte en símbolo de penitencia y redención.

El recorrido culmina en el cementerio de San Luis, donde las tradiciones funerarias rurales, únicas en la región, expresan el sincretismo cultural andino que concibe la muerte como continuidad y encuentro con quienes partieron.

El cementerio San Luis es parte del recorrido de la ruta literaria. PATRICIA OLEAS/EXPRESO

La ruta "devuelve al patrimonio su sentido más íntimo"

“En tinieblas nació en Riobamba como una historia de miedo y culpa, pero también habla de lo que no se olvida y de la luz que siempre aguarda en cada uno”, explica Vallejo.

Esa luz parece guiar toda la experiencia, que fusiona el arte con la espiritualidad y devuelve al patrimonio su sentido más íntimo: ser parte viva de la comunidad.

La ruta es un acto de invitación intercultural para que quien la recorra pueda reconocerse a sí mismo en los espacios que guardan la historia y el conocimiento de una ciudad mestiza, señalan los asistentes. “Hermoso, conocer tanto y ver que en Riobamba la memoria no solo se conserva, sino que en cada sitio visitado hay un pasado que sigue hablando”, comentó Rafael Salguero, profesor universitario que realizó la ruta.

La experiencia recuerda que la memoria de Riobamba no muere, sino que cambia de forma; que el patrimonio no solo se protege con leyes o restauraciones, sino con la palabra, los ritos y la voluntad de quienes entienden que en cada tradición habita una forma distinta de ver el mundo. También hace un llamado a reconocer que la cultura, cuando se vive desde la memoria y el respeto a la diversidad, se convierte en el patrimonio más duradero de un pueblo.

