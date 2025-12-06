Expreso
BOMBEROS RESCATE
Turista australiano rescatado tras sufrir una caída en la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha.Cortesía Bomberos

Accidente en la Cueva del Oso: excursionista australiano fue rescatado en Quito

La mañana de este sábado 6 de diciembre, un ciudadano australiano de 36 años fue rescatado por un equipo especializado del Cuerpo de Bomberos de Quito, luego de sufrir una caída en la zona conocida como la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha, uno de los senderos de alta montaña más visitados por turistas y deportistas.

Turista con heridas leves 

Según el reporte oficial, el excursionista resultó con una fractura en el antebrazo izquierdo mientras recorría el sector. La alerta movilizó de inmediato al personal de Rescate en Alta Montaña, que ascendió hasta el punto de la emergencia para brindar atención prehospitalaria.

Debido a la complejidad del terreno y las condiciones propias de la montaña, los bomberos ejecutaron un descenso controlado, técnica necesaria para asegurar el traslado del paciente hacia una ambulancia ubicada en el sector del Teleférico de Quito, donde continuó recibiendo evaluación y asistencia médica.

El Cuerpo de Bomberos destacó que la rápida y efectiva respuesta fue posible gracias a la preparación técnica, experiencia y coordinación del equipo especializado en operaciones de montaña.

Las autoridades municipales recordaron a los excursionistas la importancia de tomar precauciones, portar equipo adecuado, revisar el estado del clima antes de iniciar el ascenso y mantenerse atentos al estado de los senderos. En caso de emergencia, recomiendan comunicarse de inmediato al 911 para activar los protocolos de rescate.

