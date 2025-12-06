Accidente en la Cueva del Oso: excursionista australiano fue rescatado en Quito

Rescatan a turista australiano herido en la Cueva del Oso del Rucu Pichincha

Turista australiano rescatado tras sufrir una caída en la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha.

La mañana de este sábado 6 de diciembre, un ciudadano australiano de 36 años fue rescatado por un equipo especializado del Cuerpo de Bomberos de Quito, luego de sufrir una caída en la zona conocida como la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha, uno de los senderos de alta montaña más visitados por turistas y deportistas.

Le invitamos a que lea: Quito demanda liderazgo real para corregir su rumbo

Turista con heridas leves

Sal Quiteña 2024: los sabores que conquistaron las Fiestas de Quito Leer más

Según el reporte oficial, el excursionista resultó con una fractura en el antebrazo izquierdo mientras recorría el sector. La alerta movilizó de inmediato al personal de Rescate en Alta Montaña, que ascendió hasta el punto de la emergencia para brindar atención prehospitalaria.

Debido a la complejidad del terreno y las condiciones propias de la montaña, los bomberos ejecutaron un descenso controlado, técnica necesaria para asegurar el traslado del paciente hacia una ambulancia ubicada en el sector del Teleférico de Quito, donde continuó recibiendo evaluación y asistencia médica.

El Cuerpo de Bomberos destacó que la rápida y efectiva respuesta fue posible gracias a la preparación técnica, experiencia y coordinación del equipo especializado en operaciones de montaña.

RELACIONADAS Perros en adopción brillan en colorida sesión por las Fiestas de Quito

Las autoridades municipales recordaron a los excursionistas la importancia de tomar precauciones, portar equipo adecuado, revisar el estado del clima antes de iniciar el ascenso y mantenerse atentos al estado de los senderos. En caso de emergencia, recomiendan comunicarse de inmediato al 911 para activar los protocolos de rescate.

⛰️ #RescateEnMontaña | Esta mañana, nuestro equipo especializado en rescate en alta montaña atendió una emergencia registrada en el sector de la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha.



🧑🏻‍🚒 Un ciudadano australiano de 36 años sufrió una caída en la zona, presentando una fractura en… pic.twitter.com/dpMPIviiN8 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 5, 2025

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.