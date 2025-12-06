Perros en adopción brillan en colorida sesión por las Fiestas de Quito

Perros chullas buscan una familia: la campaña que llena de color y ternura las Fiestas de Quito

Once peluditos posaron con atuendos quiteños en una sesión especial por los 491 años de Quito; todos buscan un hogar definitivo.

En plena celebración por los 491 años de Fundación, once perros en adopción de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) se robaron todas las miradas al participar en una sesión fotográfica muy especial. Con sombreros, faldas, chalecos y accesorios inspirados en el tradicional chulla y la chulla bonita, estos peludos fueron parte de un homenaje lleno de identidad quiteña y ternura.

Le invitamos a que lea: Quito demanda liderazgo real para corregir su rumbo

La campaña busca algo simple pero profundo: darles una oportunidad real a perros que han sobrevivido al abandono, al maltrato o al encadenamiento, y que hoy esperan un hogar donde puedan recibir seguridad, paciencia y afecto.

Pabel Muñoz sobre la reelección: "estoy dispuesto a seguir, pero no lo haré solo" Leer más

Una sesión que refleja su esencia

Cada fotografía muestra la personalidad única de los peludos: unos tímidos, otros juguetones; algunos serios y otros que sonríen a la cámara. Son 11 perros, todos con historias duras, pero ahora listos para empezar una nueva vida. La UBA espera que estas imágenes, llenas de color y tradición, conecten emocionalmente con quienes buscan un compañero.

La UBA invita a la ciudadanía a comentar, reaccionar y compartir la campaña, porque un gesto tan simple como difundir sus fotos puede acercarlos a un hogar definitivo. La visibilidad es clave: mientras más personas conozcan sus historias, más posibilidades existen de adopción responsable.

Quienes deseen empezar el proceso pueden acudir a los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT), abiertos todos los días:

Once perros en adopción participaron en una sesión fotográfica al estilo chulla para promover su adopción durante las Fiestas de Quito. Cortesía UBA

Un clic que puede cambiar vidas

CAVRAT Calderón

Calle de las Semillas y Pasaje 49

08:00 a 16:30

Perros adultos en espera de adopción.

CAVRAT Quito Sur

Francisco Fuentes y Gaspar Cujías

08:00 a 16:30

Cachorros listos para integrarse a una familia.

Adoptar transforma dos vidas

Adoptar no solo ofrece refugio a un animal vulnerable; también cambia la vida de quienes lo reciben. Un perro adoptado llena la casa de compañía, alegría y cariño incondicional. Cada adopción es un acto de amor que construye una Quito más empática, solidaria y consciente del bienestar animal.

Puede ver y compartir todas las fotografías aquí:

https://bienestaranimal.quito.gob.ec/index.php/adopcionesuba?start=0